・ＰｏｗｅｒＸは上げ足加速、モンテネグロ国営電力会社と覚書締結

・ＱＤレーザが一時２５％高で新規上場以来の高値ゾーンに浮上、量子ドットレーザーにＡＩＤＣ関連特需も

・オキサイドは大幅続伸で約２カ月ぶり最高値、ＡＩインフラ特需でオプトエレクトロニクスが飛躍期へ

・ファストリが反落、４月国内ユニクロ既存店売上高は４カ月連続前年上回るも利益確定売り優勢

・Ｔ＆Ｓ・Ｇが続急騰で一気に年初来高値更新、ＮＡＮＤメモリー関連のインフラで実績豊富

・ＲｅＹｕｕはＳ高、スーパーマイクロコンピューターと業務提携に向けたＭＯＵ締結

・データセクは大幅続伸、台湾コンパル・エレクトロニクスとの連携を強化

・ＦＩＧがＳ高カイ気配、最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視

・ユーザーロカに物色人気集中、７～３月期営業２４％増益で大幅増配・株主優待・自社株消却と材料盛り沢山

・ＪＩＧＳＡＷがカイ気配で水準切り上げる、１～３月期営業６４％増益達成で大底離脱へ

・スクロールに買い注文殺到、大幅増配サプライズで配当利回りは前日終値換算で８％弱に



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出所：MINKABU PRESS