北秋田市のくまくま園では、ことし1月、2年ぶりとなる子グマが生まれました。



7日は初めて屋外の展示場に登場しその愛くるしい姿を見せてくれました。



ことしで開園37年目を迎えた、北秋田市阿仁打当のくまくま園。



44頭のツキノワグマと、11頭のヒグマがいる国内でも珍しいクマ専門の動物園です。



のびのびと過ごす様子やクマどうしでじゃれあう姿などを間近でみることができます。





そんな「くまくま園」に、今年、新たに仲間入りしたのがこちら。1月31日に生まれた、メスの子グマです。現在の体長は約40センチ、体重は4.5キロほどで、日々すくすくと成長しています。7日は生まれて初めて、屋外の展示場で外遊びをしました。好奇心旺盛な性格だという子グマ。これまで見たことがない世界に興味津々です。「くまくま園」でクマが生まれるのは2年ぶり。4時間おきにミルクをあげるなど、いまは飼育員が24時間体制で見守っています。くまくま園 飼育員 佐藤明博さん「本当に、抱っこするとわかりますけどあの日々重くなってます」「すぐクマって大きくなっていくんで、このサイズの大きさ見れるのって本当いまごろだけなんで、ぜひ見てもらえればなと思います」あっという間に大きくなるため、子グマらしい姿が見られるのは、来月末ごろまで。くまくま園では1日2回、屋外の展示場で遊ばせることにしています。※5月7日午後6時15分のABS news every.でお伝えします