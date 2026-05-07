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あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で4月29日、地上約300メートルからの絶景を眺めながらバーベキューを楽しめる恒例イベント「ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ」が始まった。



今年は、「たっぷり野菜と赤身肉のカラダにうれしいBBQプラン」（大人＝4,480円）、「厚切りカルビ＆牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン」（同＝4,480円）、「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」（同＝7,480円）の3種類を用意する。いずれも牛すじカレーの食べ放題とソフトドリンクの飲み放題付きで、アルコール飲み放題（1,500円増し）も用意する。利用は2時間制。予約優先で、2人から予約を受け付ける。



営業時間は、平日＝17時～21時45分、土曜・日曜・祝日＝11時30分～21時45分。7月25日以降は全日17時～21時45分。10月18日まで。