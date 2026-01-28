Her lip toの最大50％オフセールがスタート。着回し力抜群ニットも華やかな春ワンピも大幅値下げ《オンラインストア限定》

ライフスタイルブランド「Her lip to」の公式オンラインストアでは、2026年1月27日19時から、対象商品が最大50％オフのセールを開催しています。

このビッグチャンスは見逃せない...！

セール対象アイテムは、トップス、ボトムス、ドレス、アクセサリーまで、全53点。

「Striped Turtleneck Knit Pullover」（1万9000円→1万3300円）や「Tweed Flocked Dot Long Skirt」（1万9000円→1万1400円）、「Verlet Tweed Mini Skort」（1万7000円→1万1900円）といった、着回し力の高い冬服が大幅値下げへ。

一枚で大人フェミニンな春コーデが完成する「Tiered Floral Pleated Dress」（2万6000円→1万8200円）や「Peplum Poplin Shirt Dress」（2万6000円→1万5600円）、オフィスカジュアルにも対応できる「Two-Way Bow-Tie Chiffon Blouse」（1万4000円→9800円）「High Waist Tuck Trousers」（1万8000円→1万2600円）など、大充実のラインアップです。

なお、セールアイテムはサイズ交換サービス対象外となります。

完売アイテムも増えているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）