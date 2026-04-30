この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2泊3日の大阪ひとり旅に行ってきました！

今回の旅の目的は大阪市街を一望できる貸切露天風呂がある旅館と大阪中心部でひたすら食べ飲み歩き！初日は新幹線で梅田に到着し、早速駅近のお店を3軒ハシゴ。電車で大阪の北側に移動し宿へ。宝持山の山頂に建つ旅館からは大阪市街が一望。絶景の貸切露天風呂に入り、夕食は旬の食材をふんだんに使った会席コース。部屋からも大阪の夜景を満喫しました。
2日目は難波の人気洋食屋や梅田のたこ焼き屋、行ってみたかったサウナなどへ。
3日目はひたすら飲み歩き！天満からスタートし、天王寺や西成を周り8軒ハシゴ酒。大阪の瓶ビールの安さに改めて驚き串カツやホルモンの美味しさに酔いしれる1日でした。

静かで落ち着いた大阪からイメージ通りのグルメ豊富で賑やかな大阪まで、少しでも大阪の魅力が伝われば幸いです！そして是非とも旅の参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

01:27

新大阪駅で絶品すじねぎ焼と生ビール
07:08

箕面の絶景宿「山荘 風の杜」にチェックイン
10:30

大阪市街を一望！貸切露天風呂「風の湯」
14:59

難波の老舗「自由軒」で名物カレー
23:12

西成の超人気店「ホルモン マルフク」

関連記事

金目鯛の姿造りに鮑の踊り焼き！絶景露天風呂も堪能する千葉2泊3日旅

金目鯛の姿造りに鮑の踊り焼き！絶景露天風呂も堪能する千葉2泊3日旅

 秩父へ日帰りグルメ旅！豚みそ丼や絶品ホルモン焼など名店4軒飲み歩き

秩父へ日帰りグルメ旅！豚みそ丼や絶品ホルモン焼など名店4軒飲み歩き

 極上のご褒美旅行！全室露天風呂付きの那須塩原の温泉宿でとちぎ和牛しゃぶしゃぶ

極上のご褒美旅行！全室露天風呂付きの那須塩原の温泉宿でとちぎ和牛しゃぶしゃぶ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

瓶ビール班長の旅ログ_icon

瓶ビール班長の旅ログ

YouTube チャンネル登録者数 3.14万人 68 本の動画
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！
youtube.com/channel/UC873ykBkc2HTM249SN9byUg YouTube