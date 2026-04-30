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2泊3日の大阪ひとり旅に行ってきました！



今回の旅の目的は大阪市街を一望できる貸切露天風呂がある旅館と大阪中心部でひたすら食べ飲み歩き！初日は新幹線で梅田に到着し、早速駅近のお店を3軒ハシゴ。電車で大阪の北側に移動し宿へ。宝持山の山頂に建つ旅館からは大阪市街が一望。絶景の貸切露天風呂に入り、夕食は旬の食材をふんだんに使った会席コース。部屋からも大阪の夜景を満喫しました。

2日目は難波の人気洋食屋や梅田のたこ焼き屋、行ってみたかったサウナなどへ。

3日目はひたすら飲み歩き！天満からスタートし、天王寺や西成を周り8軒ハシゴ酒。大阪の瓶ビールの安さに改めて驚き串カツやホルモンの美味しさに酔いしれる1日でした。



静かで落ち着いた大阪からイメージ通りのグルメ豊富で賑やかな大阪まで、少しでも大阪の魅力が伝われば幸いです！そして是非とも旅の参考にしてみてください！