この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

千葉へ2泊3日の贅沢旅！
1日目は九十九里浜を一望できる絶景の温泉露天風呂がある旅館へ。薄い黄色をした上質の温泉に入った後は、鮑(アワビ)の踊り焼きや伊勢海老のお造り、和牛サーロインの鉄板焼きなど大満足の夕飯。
2日目は2時間ほどレンタカーをして新鮮なミルクを使った絶品ジェラートが食べられる牧場へ。そして今日の宿のある御宿へ移動し、海岸を散歩。夕飯は金目鯛のお造りやアジのなめろうなど、地物の魚介をふんだんに使った料理。洗練された完全個室で、ただただ食と酒と向き合う“ひとり旅”ならではの充実した時間。
3日目は歴史ある酒蔵を訪問し日本酒を購入。その後、御宿から電車1本で東京へ帰ります。

特に魚介類が好きな方は特に行くべき千葉県。東京から気軽に行ける距離なので気になっている方は是非参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

05:09

白子温泉「和海の宿 ささ遊」にチェックイン
09:24

金目鯛の姿造りと鮑の踊り焼きが並ぶ豪華夕食
19:55

「高秀牧場」で絶品ジェラートとMVロケ地巡り
24:07

2泊目の宿「御宿 海楽」へ到着
28:49

地元の新鮮な魚介と地酒を味わう至福のひととき

関連記事

秩父へ日帰りグルメ旅！豚みそ丼や絶品ホルモン焼など名店4軒飲み歩き

秩父へ日帰りグルメ旅！豚みそ丼や絶品ホルモン焼など名店4軒飲み歩き

 極上のご褒美旅行！全室露天風呂付きの那須塩原の温泉宿でとちぎ和牛しゃぶしゃぶ

極上のご褒美旅行！全室露天風呂付きの那須塩原の温泉宿でとちぎ和牛しゃぶしゃぶ

 日帰りで江ノ島へ！湘南の海の幸を食べ尽くす昼飲みグルメ旅

日帰りで江ノ島へ！湘南の海の幸を食べ尽くす昼飲みグルメ旅
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

瓶ビール班長の旅ログ_icon

瓶ビール班長の旅ログ

YouTube チャンネル登録者数 3.14万人 68 本の動画
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！
youtube.com/channel/UC873ykBkc2HTM249SN9byUg YouTube