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千葉へ2泊3日の贅沢旅！

1日目は九十九里浜を一望できる絶景の温泉露天風呂がある旅館へ。薄い黄色をした上質の温泉に入った後は、鮑(アワビ)の踊り焼きや伊勢海老のお造り、和牛サーロインの鉄板焼きなど大満足の夕飯。

2日目は2時間ほどレンタカーをして新鮮なミルクを使った絶品ジェラートが食べられる牧場へ。そして今日の宿のある御宿へ移動し、海岸を散歩。夕飯は金目鯛のお造りやアジのなめろうなど、地物の魚介をふんだんに使った料理。洗練された完全個室で、ただただ食と酒と向き合う“ひとり旅”ならではの充実した時間。

3日目は歴史ある酒蔵を訪問し日本酒を購入。その後、御宿から電車1本で東京へ帰ります。



特に魚介類が好きな方は特に行くべき千葉県。東京から気軽に行ける距離なので気になっている方は是非参考にしてみてください！