【スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団】 4月29日～ 開催

任天堂は、「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念し、プロ野球とのコラボレーション「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」を本日4月29日から開催する。

本コラボでは、本日4月29日に千葉県千葉市の「ZOZOマリンスタジアム」で実施される「千葉ロッテマリーンズ」対「東北楽天ゴールデンイーグルス」戦を皮切りに、8月までプロ野球12球団でスーパーマリオブラザーズ40周年の特別な試合が実施される。

試合前には、マリオの着ぐるみが登場し始球式が行なわれる。また1塁から3塁には「ハテナブロック」をモチーフとした特別デザインの塁ベースが使用される。試合終了後には子どもを対象にしたベースランニング体験も実施。原則、各球団のファンクラブの会員を対象に募集が行なわれる。なお、試合チケットを持っている人のみ、各種イベントの観覧・参加が可能となっている。

※マリオによる始球式は、雨天の際は中止となる場合がある。

※5月15日（楽天モバイル 最強パーク宮城）のベースランニング体験については、球団イベント「弟子入り体験・職場体験」の参加者を対象とするため、参加者の公募は行なわれない。

※ベースランニング体験は、雨天の際は中止となる場合がある。

【開催日程】 試合日程 球団名 球場名 4月29日 千葉ロッテマリーンズ（東北楽天ゴールデンイーグルス戦） ZOZOマリンスタジアム 5月6日 横浜DeNAベイスターズ（広島東洋カープ戦） 横浜スタジアム 5月9日 阪神タイガース（横浜DeNAベイスターズ戦） 阪神甲子園球場 5月15日 東北楽天ゴールデンイーグルス（福岡ソフトバンクホークス戦） 楽天モバイル 最強パーク宮城 5月31日 埼玉西武ライオンズ（横浜DeNAベイスターズ戦） ベルーナドーム 6月7日 広島東洋カープ（オリックス・バファローズ戦） MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島 6月14日 北海道日本ハムファイターズ（中日ドラゴンズ戦） エスコンフィールドHOKKAIDO 6月20日 オリックス・バファローズ（埼玉西武ライオンズ戦） 京セラドーム大阪 6月21日 東京ヤクルトスワローズ（広島東洋カープ戦） 明治神宮野球場 8月8日 読売ジャイアンツ（東京ヤクルトスワローズ戦） 東京ドーム 8月11日 中日ドラゴンズ（横浜DeNAベイスターズ戦） バンテリンドーム ナゴヤ 8月16日 福岡ソフトバンクホークス（東北楽天ゴールデンイーグルス戦） みずほPayPayドーム福岡

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