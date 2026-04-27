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ずっと行ってみたかった秩父！1日ぽっかり予定がなかったので日帰り旅に行ってきました。

池袋駅から西武池袋線の特急ラビューに乗車。車窓が広くてとっても快適な車内、約1時間20分で西武秩父駅に到着。早速、昼ご飯という名の昼飲み開始！豚バラとネギをがたっぷり入った名物ラーメンと瓶ビールは最高の組み合わせ。ツルッと喉越しのいい細麺はボリュームもしっかりで大満足。その後、秩父本線に乗り長瀞へ。一度乗ってみたかった長瀞ライン下りを満喫。思っていた以上にスリルもあって楽しい体験でした。再び秩父(御花畑駅)に戻り、飲み歩き再開。秩父と言えば！の名物の一つ、豚みそ丼の名店へ。1915年創業の“豚肉味噌漬け”の老舗が営業する店舗へ。肉と味噌の旨みが凝縮されていて、これまたビールによく合う！一瞬で食べ終わりました。さらにその足で1927年創業の老舗の大衆食堂へ。国の登録有形文化財に指定されている建物はその佇まいだけでも圧巻。そして中もレトロな雰囲気で、名物の一つであるオムライスをいただきました。一旦休憩のため、西武秩父駅すぐにある日帰り温泉へ。露天風呂を楽しみ、リラックス。そして、日帰り旅の〆は、秩父で一番有名と言っても過言ではないであろうホルモン屋さんへ。予約できますが17～18時の1時間だけというルールの中、ひとり焼肉飲みを満喫！想像以上にボリュームがすごくて、食べ切れるか不安になりながらも美味しく完食！レバーがあまりにも新鮮でびっくりしました…！



初の秩父でしたが、池袋からすぐに行けてグルメや自然、そして温泉も楽しめる素晴らしい場所でした！秩父に行かれる方は是非参考にしてみてください！