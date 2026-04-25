読書感想文が書けない(涙)！逆転の発想で架空の本をでっち上げて書いた「未読書感想文」がアイデアの宝庫すぎる【作者に訊く】

読書感想文が書けない(涙)！逆転の発想で架空の本をでっち上げて書いた「未読書感想文」がアイデアの宝庫すぎる【作者に訊く】