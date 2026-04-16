4月13日、香港の総合ニュースサイト『星島頭條』が、反町隆史と松嶋菜々子の現地での “夫婦デート” の様子を報じ、話題となっている。

「2人が香港セントラルの高級レストランで食事する様子が、詳細に報じられました。掲載された複数枚の写真には、円卓を4、5人で囲んで食事する様子が写っていました。テーブルには大きなワイングラスが置かれていて、優雅な夕食の風景が見てとれます。

反町さんは全身黒でクールにまとめ、松島さんは白いシャツを着用。2人とも上品な装いでした。2人は食事中、親密だったようで、記事には《友人たちと楽しそうに談笑し、頻繁に愛情のこもった視線を交わしていた》などと記載されています」（芸能ジャーナリスト）

夫婦水入らずの時間を過ごしたようだが、記事には2人の深い絆が垣間見える様子も書かれていたと、この芸能ジャーナリストが指摘する。

「別の日には、ショッピングにも訪れていたそうです。店では約10万香港ドル、日本円で約200万円の人気バッグを購入し、松嶋さんにプレゼントしたといいます。記事によると、そのバッグは世界的に大人気で入手困難なものだそう。そんな希少価値のあるアイテムをスマートにプレゼントするという、反町さんの愛妻家の一面がうかがえました」

1998年のドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共演をきっかけに交際に発展した2人。2001年2月に結婚してから、25年が経った。長く寄り添った今もなお見せるラブラブな姿は、世間には理想の夫婦像として定着している。

「結婚当初は、プライベートについて語ることが少なかった2人ですが、子どもの運動会を夫婦そろって参観する様子などが報じられてきました。

2023年11月には、資生堂の男性用ライン『SHISEIDO MEN』のCMで初めて共演を果たし、2025年の『理想の芸能人夫婦』ランキングでは2位にランクインするなど、高い支持を得ています」（前出・芸能ジャーナリスト）

これまで、子育てと仕事のバランスをお互い気を使いあい、あえて仕事をセーブする時期もあった2人。だが、近年は芸能活動も増えていると、前出・芸能ジャーナリストが指摘する。

「松嶋さんは2025年、朝ドラ『あんぱん』やドラマ『母の待つ里』に出演するなど多忙を極めた年となりました。2026年は1月期の連続ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』で主演を務めるなど活躍が続いています。

反町さんも同時期にドラマ『ラムネモンキー』で主演を飾り、夫婦ともに俳優としての勢いが増しています。子供も手がかからなくなってきたので、仕事に邁進できるということでしょう」

まさに理想の夫婦というわけだ。