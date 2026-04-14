こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月14日は、なんと15年という長期間保存ができて、備蓄しやすいFanxieastの「緊急・災害時簡易トイレセット（120回分）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Fanxieast 簡易 トイレ ポータブルトイレ 災害用 【防災士が監修】 非常用トイレ 携帯トイレ 強力消臭 どこでも簡単トイレ 防災 トイレ 災害用/非常用/携帯用 登山 防災グッズ トイレセット 凝固剤 手袋 防臭袋 15年保存（120回） 3,978円 （39%オフ） Amazonで見る PR PR

「熊本地震」から10年。Fanxieastの「緊急・災害時簡易トイレセット」で防災の備えを始めよう

本日4月14日は熊本県を中心に甚大な被害をもたらした「熊本地震」の発生からちょうど10年。

改めて当時の記憶を振り返ったり、自身の備えを確認するのは非常に大切なことです。

地震による被害は、事前の備えによって劇的に軽減できます。ライフラインが止まっても自立して生活できる準備をしておけば万が一の事態でも安心ですね。

今回紹介するのは、Fanxieastの「緊急・災害時簡易トイレセット（120回分）」。被災時に役立つアイテムが39%オフと過去最安で登場しています。

防災士が監修した実用性の高さが魅力。排泄の処理に必要なものが全て揃っています

被災時に食料や水と同じくらい深刻な問題になるのが「トイレ」。

断水によって水洗トイレが使えなくなり、不衛生な環境が原因で体調を崩す人もいると言われています。

「緊急・災害時簡易トイレセット（120回分）」は防災士が監修しており、手袋や排泄袋、凝固剤がセットになった防災グッズです。

排泄袋は黒色で中身が見えず、衛生面やプライバシーを確保します。水濡れを防止する便器カバーも同梱。交換も簡単に行えますよ。

アルミ製パッケージで15年間も保存可能。アウトドアや介護でも役立ちますよ

凝固剤は10gと大容量で排泄物を確実に固化。約15秒で固まって処理できますよ。

消臭＆防菌に優れており、すぐに捨てられない場合でも問題なし。排泄物のイヤなニオイが気にならず、衛生的に使用可能です。

アルミ製パッケージを採用し、完全密封で湿気をシャットアウト。15年間も保存できるのも助かりますね。

コンパクトで収納しやすく、持ち運びやすいのもGOOD。災害時だけでなく、キャンプや介護でも使える防災グッズをお見逃しなく！

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なお、上記の表示価格は2026年4月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp