ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、カカロニ栗谷が“ぶっ飛ばしたい有名人”を実名告白するも名前を間違える場面があった。

【映像】カカロニ栗谷が“ぶっ飛ばしたい有名人”

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

「コムドット VS アンチ YouTuber 賞金強奪デスマッチ」のコーナーではコムドットと芸人チームのとろサーモン・久保田かずのぶ、中山功太、きつね・大津広次、カカロニ・栗谷、三四郎・小宮浩信が対決。参加者が大切な秘密を守ることをかけて対戦する「カミングアウトじゃんけん」では各チームがグー・チョキ・パーのカードから1枚を選び、「じゃんけんぽん」の合図で出し合う。負けた人はカードに書かれたテーマをもとに自身の秘密をカミングアウトしなければならない。チームごとに戦略や最優秀賞なども決めての勝ち抜き戦方式で進行し、最終的に敗者チーム全員には罰ゲームも。芸人チームが勝利した場合には、最大250万円の賞金を獲得できるルールとなっている。

注目を集めたコムドット・ゆうたとカカロニ・栗谷の勝負。ゆうたが引いたカードは「メンバーの嫌いなところ（グー）」「嫌いなYouTuber（チョキ）」「貯金額桁数（パー）」、栗谷が引いたカードは「ぶっ飛ばしたい有名人（グー）」「自分のコンプレックス（チョキ）」「子供の頃の夢（パー）」だった。悩み抜いた末、ゆうたが「貯金額桁数（パー）」、栗谷が「ぶっ飛ばしたい有名人（グー）」のカードを出し、負けた栗谷がぶっ飛ばしたい有名人をカミングアウトすることとなった。

カミングアウトのカウントダウン後、栗谷は「北澤剛さんです」と告白。理由については、「いろいろ問題起こしたのにテレビ出てるところ」だと明かす。しかし、芸人らからは「前園さんと間違えてね！？」と突っ込まれると、栗谷は「あ、前園真聖さんか…」といい、カメラに向かい「（間違えてしまい）本当に申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げ、謝罪した。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行する。