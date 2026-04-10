緊迫するイラン情勢でホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、ロシア産原油の需要が高まっています。ロシアが今月得られる原油に関する税収は前の月から倍増するとロイター通信が報じました。

ロイター通信は9日、ロシアの今月の原油生産に関する税収は、前の月から倍増し、約7000億ルーブル（＝約1兆4000億円）に達するとの試算を報じました。

緊迫するイラン情勢により世界の原油供給の約20％を扱うホルムズ海峡の事実上の封鎖は長期化しています。

中東産原油の供給が滞ったことで、ロシア産原油の需要が高まり価格も高騰したことが、税収の大幅な増加につながったということです。

ウクライナ侵攻が長期化し、財政赤字が深刻化しているロシアにとっては臨時収入となる形ですが、棚ぼたともいえる恩恵が続くのかは不透明です。

中東の停戦でホルムズ海峡の通航が本格的に再開された場合、ロシア産原油の需要が落ち着く可能性があるほか、ウクライナがロシアのエネルギーインフラを標的にした攻撃を続けていて、これが減産につながる可能性も指摘されています。