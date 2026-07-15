アメリカ中央軍は、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を再開したと発表しました。アメリカ中央軍は、日本時間午前5時にイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を再開したとSNSで発表しました。そのうえで、アメリカ中央軍は「現在、中東全域で20隻を超える海軍の艦船と数百機の軍用機が活動している」として、「引き続き警戒を怠らず、高い攻撃能力を維持しながら即応態勢を整えている」と強調しました。アメリカ軍は先