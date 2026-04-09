のん、白衣装で際立つ透明感＆光に包まれる幻想的なCMオフショ公開
俳優・アーティストののんが７日、オフィシャルブログを更新。自身が出演するCMの撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
株式会社ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクターに就任したのん。「ニッスイサーモン」と題して更新したブログで「ニッスイサーモンCMのオフショット」とつづり、白を基調としたシンプルで洗練された衣装に身を包み、ナチュラルな表情や凛としたまなざしを見せるなど、透明感あふれるカットを複数公開。
さらに、やわらかな光に包まれた空間でブルーやオレンジの布が風に揺れる幻想的なシーンも披露。穏やかな表情から柔らかな笑顔まで多彩な表情を見せ、CMの世界観を感じさせる仕上がりとなっている。
この投稿にファンから「素敵なCM！」「笑顔最強」「抜群の可愛さ」「白い背景に白い格好でも、のんちゃんの存在感がスゴイ」「ホント、笑顔がカワイイ」「自然体で素敵」「変わらない透明感」などの声が寄せられている。
株式会社ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクターに就任したのん。「ニッスイサーモン」と題して更新したブログで「ニッスイサーモンCMのオフショット」とつづり、白を基調としたシンプルで洗練された衣装に身を包み、ナチュラルな表情や凛としたまなざしを見せるなど、透明感あふれるカットを複数公開。
この投稿にファンから「素敵なCM！」「笑顔最強」「抜群の可愛さ」「白い背景に白い格好でも、のんちゃんの存在感がスゴイ」「ホント、笑顔がカワイイ」「自然体で素敵」「変わらない透明感」などの声が寄せられている。