2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP、３試合を無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、４月10日（金）に開幕する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP』より、クォーターファイナル（以下、準々決勝）セミファイナル（以下、準決勝）及びファイナル（以下、決勝）GAME１から１試合ずつ計３試合を無料生中継。まずは年間王者決定戦の幕開けとなる初戦、準々決勝「NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス」GAME１を４月10日（金）18時55分より無料生中継する。
見事レギュラーシーズン優勝を果たしたNECレッドロケッツ川崎は、開幕戦にてシーズンを８位で終えた埼玉上尾メディックスと激突。NECレッドロケッツ川崎は、主力としてチームを牽引してきた佐藤淑乃選手と和田由紀子選手の海外リーグへの移籍を発表。佐藤選手は2024-2025シーズンの大同生命SV.LEAGUEにて、ルーキーイヤーにして日本人トップとなる総得点を記録し最優秀新人賞やベスト６に輝いた絶対的エースであり、和田選手も鋭いスパイクと迫力あるサーブ、そして持ち前の勝負強さで幾度となくチームを救ってきた立役者。日本代表としても活躍する両選手にとって、本大会は世界へ羽ばたく前の国内最後の舞台となる。対する埼玉上尾メディックスもレギュラーシーズン最終盤での熾烈な争いを制し、チャンピオンシップ最後の出場枠を掴み取った勢いのあるチーム。王者撃破に向けて並々ならぬ闘志を燃やしている。日本一へ向けて強い決意で臨む佐藤淑乃選手・和田由紀子選手擁する王者・NECレッドロケッツ川崎か、勢いに乗って下剋上を狙う埼玉上尾メディックスか。両チームが勝利を目指して激突する、負けられない戦いが予想される注目の一戦となる。
なお、無料生中継の決定を記念し、本大会注目選手のサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定。詳細や応募方法は、ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）にて。
（C）AbemaTV, Inc.
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