タレントの松本明子さんが4月8日、60歳の誕生日を病室で迎えたことを自身のインスタグラムで報告しました。

【写真を見る】【 松本明子 】60歳の誕生日に「還暦を病室で迎えます。50代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております」 自宅前で転倒「左足関節脱臼骨折」





松本さんは「還暦を病室で迎えます。50代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております」と投稿。誕生日直前に骨折し手術を受け、入院中であることを明かしました。









4月3日の投稿で、自宅前で転倒し「左足関節脱臼骨折」を負ったことを明かしていた松本さん。約1か月の入院と休業を発表していましたが、まさにその入院期間中に大きな節目を迎える形となりました。









還暦を祝うイベントがいくつか予定されていたとのことで、「ラジオビバリー昼ズでは本人不在の還暦スペシャルを放送して下さる」と伝え、また「ゴゴスマの皆様や、83年同期で還暦祝いを開いて下さる予定でしたのに…骨折手術入院になるとは…」と、祝いの場に出席できなかった残念さも綴りました。









一方で、「沢山の皆様から励ましのメッセージをいただき、元気を貰えました。本当にありがとうございます！早く回復出来るよう頑張ります」と感謝の言葉を述べ、回復に向けた意欲も見せています。









投稿には、森尾由美さんが中目黒桜まつりに出展したという「アラ還お神セブン」のぼんぼりなども紹介。また、今後のイベントについても告知されており、「83年組アイドル、アラ⁉︎還ライブ」が8月22日（土）にシアター1010にて12時・16時の2回公演で開催予定とのことです。









この投稿に「あっこちゃん お誕生日おめでとうございます」「還暦お誕生日おめでとうございます」「焦らずしっかりと治して下さい。お大事に!!」「ゆっくり休んで、ケガを治して、元気にライブ待ってます」「早く退院してお祝いができますように」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】