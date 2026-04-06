【ワシントン＝池田慶太】対イラン軍事作戦に参加し、イランに撃墜された米軍Ｆ１５戦闘機の乗員の救出劇について、米主要メディアの報道で内幕が明らかになってきた。

イラン側が懸賞金をかけて乗員の行方を捜す中、１００人超の米特殊部隊、数十機の航空機に加え、米中央情報局（ＣＩＡ）も絡む大規模な作戦が展開された。

Ｆ１５は３日にイラン南西部で墜落した。肩に担いで発射する携行式ミサイルが直撃した。パイロット１人は直後に救助されたが、兵器システムを担当するもう１人は脱出後、行方不明となった。

報道によると、この乗員は大けがを負いつつ、迫るイランの軍や民兵の追跡を逃れ、一時は標高２０００メートル超の山岳地帯を歩きながら最終的には岩の割れ目に身を潜めた。所持していたのは拳銃と通信機器、居場所を知らせる発信器のみ。米軍に無線がつながった際、「神は善である（Ｇｏｄ ｉｓ ｇｏｏｄ）」と語ったという。

これに対し、米当局は乗員がイランに拘束されている可能性があり、イラン側が米軍をわなに誘い込むために「偽の信号」を送っているのではないかと疑った。トランプ氏は米メディアに当時を振り返り、「イスラム教徒が言いそうなことのように聞こえた」と自身も疑いを持ったと述べた。

米当局は、この乗員が敬虔（けいけん）なキリスト教徒であったことや、他の裏付け情報を踏まえ、正しい情報と確認。山間部での捜索は「干し草の山から針を探すようなもの」（政権高官）だったが、ＣＩＡが持つ高度な技術を用いて場所を特定した。４日夜、米海軍特殊部隊「ＳＥＡＬＳ（シールズ）」など１００人の要員が現地に投入された。

ＣＩＡは相手を混乱させるため、陽動工作を実施した。乗員が既に救出され、イランから搬送されているという偽の情報をイラン国内で流し、乗員に接近していたイラン部隊を遠ざけることに成功したという。

特殊部隊は地上でイラン側の部隊と交戦しながら、乗員のもとに駆けつけた。乗員は特殊部隊のヘリコプターに乗せられ、Ｃ１３０輸送機２機が待つイスファハンへと運ばれた。

成功したかに思えた作戦は、トラブルに見舞われた。輸送機２機は車輪が滑走路の砂地に引っかかり、動けなくなった。そこで、特殊部隊の隊員らは新たに３機の代替機を呼び、５日朝に脱出を開始。救助された乗員を乗せた航空機が最初に飛び立った。イランの手に渡るのを避けるため、２機の輸送機や４機のヘリはその場で爆破したという。

報告を受けたトランプ氏は、米東部時間５日の真夜中にもかかわらず、「彼を確保した！」とＳＮＳに投稿した。ＮＢＣニュースには、この日迎えたキリスト教の復活祭（イースター）になぞらえ、「イースターの奇跡だ」と振り返った。