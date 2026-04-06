「魔法戦隊マジレンジャー」より「ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-」がプレバンにて4月6日16時より予約開始
【ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-】 4月6日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：16,500円
バンダイは、なりきり玩具「ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は16,500円。
本商品は特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジャー」より魔導騎士ウルザードが使用したアイテム「ウーザフォン」を大人向けなりきり玩具として再現したもの。
劇中デザインが再現され、ウルザードが使用する約30種類の呪文を認識し、磯部勉氏による呪文入力時のシステムボイスも収録されている。使用頻度の高かった呪文に加え、DX版では未収録だった呪文効果音も新規収録されている。
さらに台詞音声としてウルザード役の磯部勉氏の録り下ろし音声が新規に収録されている。
闇に生まれ、闇に帰す…- PROJECT R.E.D. スーパー戦隊おもちゃウェブ公式 (@bandai_sentai) April 6, 2026
魔導騎士ウルザード！
『#マジレンジャー』メモリアルシリーズ第2弾！
ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-が登場…！
▶https://t.co/GRiOxdvY9e
ウルザード役・磯部勉氏による
システムボイス＆セリフ音声を収録！
発動可能な呪文は約30種に進化！ pic.twitter.com/JKSVrnbKq7
(C)東映