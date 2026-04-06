【ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-】 4月6日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：16,500円

バンダイは、なりきり玩具「ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は16,500円。

本商品は特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジャー」より魔導騎士ウルザードが使用したアイテム「ウーザフォン」を大人向けなりきり玩具として再現したもの。

劇中デザインが再現され、ウルザードが使用する約30種類の呪文を認識し、磯部勉氏による呪文入力時のシステムボイスも収録されている。使用頻度の高かった呪文に加え、DX版では未収録だった呪文効果音も新規収録されている。

さらに台詞音声としてウルザード役の磯部勉氏の録り下ろし音声が新規に収録されている。

(C)東映