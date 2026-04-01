【Amazon 新生活セール Final】コールマンの定番アイテムが最大45％OFFに
今回は、LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。
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3つの明るさモードが選べるLEDライト
コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電
3,300円 → 2,282円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235
8,690円 → 6,182円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード
日光を90%以上ブロックするサンシェード
荷物も運べるタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」
アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア
上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア
コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折り畳み 3秒設営 Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能
12,980円 → 9,980円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
350ml缶が6本収納できるクーラボックス
男女問わずユニセックスで使えるアドベンチャーハット
Coleman(コールマン) アドベンチャーハット187-008Aユニセックス大人 [コールマン] アドベンチャーハット 187-008A 58cm ネイビー
4,400円 → 3,589円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びしやすいハンドル付きのステンレス真空ボトル
コールマン(Coleman) ダブルステンレスボトル Coleman(コールマン) ダブルステンレスボトル３５０（オレンジ） 水筒 真空断熱 保温保冷 フタ付き 広口 アウトドア ハンドル付き 通勤 通学 部活
1,700円 → 1,120円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋
厚さ10cmで快適な寝心地。自動膨張式のエアマット
Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピーク/コンフォートインフレーターマットハイピーク/シングル/ダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災 Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピークダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災
24,970円 → 16,213円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
気軽にティーブレイクが楽しめる。熱効率が高いアルミ製のケトル
Coleman(コールマン) ケトル パックアウェイケトル 0.6L キャンプ 2000010532 アウトドア BBQ バーベキュー 焚き火 湯沸かし 持ち運び 車載 携帯 持ち運び 直火
3,190円 → 2,000円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス
豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」
[コールマン] ウォーカー15 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 15L 通勤 通学 ビジネス 軽量 小さめ
5,830円 → 3,774円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック
[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量
8,690円 → 5,381円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
テント内を涼しく快適に保つファンベンチレーション
Coleman(コールマン) リバーシブルファンベンチレーション キャンプ アウトドア テント 扇風機 ファン 換気 冷却 電動 快適 循環
4,400円 → 2,428円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
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4,800円 → 2,828円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
SAKUTTO 携帯浄水器 防災グッズ 浄水器 災害 防災 濾過器 アウトドア 災害グッズ 【日本正規品】
4,980円 → 3,383円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジャケットコンパクトジャケット メンズメンズ [ザ・ノース・フェイス] ジャケット Compact Jacket ブラック M
15,000円 → 11,224円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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