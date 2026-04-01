【Amazon 新生活セール Final】コールマンの定番アイテムが最大45％OFFに
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催中です。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。

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3つの明るさモードが選べるLEDライト


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電

3,300円 → 2,282円（31%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235

8,690円 → 6,182円（29%オフ）

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パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード


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コールマン(Coleman) クイックアップシェード/ポップアップシェード DARKROOM テント シェード キャンプ ピクニック Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水 ソロテント

11,880円 → 8,188円（31%オフ）

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日光を90%以上ブロックするサンシェード


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) スクリーンシェード/ファミリースクリーンシェード DARKROOM テント キャンプ ピクニック Coleman(コールマン)スクリーンシェード ＤＲ DARKROOM テント キャンプ ピクニック シルバー サンシェード ビーチテント 紫外線対策 通気性 簡単設営 持ち運び便利 運動会 プール

12,980円 → 9,199円（29%オフ）

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荷物も運べるタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) ワンマイルチェア キャリーワゴン 耐荷重100kg 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束式 釣り 運搬50kg Coleman(コールマン) アウトドアワゴン兼チェア ワンマイルチェア（レッド） キャリーワゴン 耐荷重100kg 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束式 釣り 運搬50kg

9,350円 → 6,281円（33%オフ）

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アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) チェア リゾートチェア カップホルダー付き アウトドアチェアー キャンプ 釣り コンパクト カップホルダー付き 収納ケース付き 運動会 ガーデン Coleman(コールマン) チェア リゾートチェア 約3.2kg カップホルダー付き アウトドアチェアー キャンプ 釣り コンパクト カップホルダー付き 収納ケース付き 運動会 ガーデン ポリエステル スチール グレージュ

3,000円 → 2,362円（21%オフ）

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上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折り畳み 3秒設営 Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能

12,980円 → 9,980円（23%オフ）

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350ml缶が6本収納できるクーラボックス


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラボックス テイク6 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策 コールマン(Coleman) クーラボックス テイク６（オレンジ）釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策

2,200円 → 1,901円（14%オフ）

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男女問わずユニセックスで使えるアドベンチャーハット


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) アドベンチャーハット187-008Aユニセックス大人 [コールマン] アドベンチャーハット 187-008A 58cm ネイビー

4,400円 → 3,589円（18%オフ）

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持ち運びしやすいハンドル付きのステンレス真空ボトル


Coleman(コールマン)

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1,700円 → 1,120円（34%オフ）

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3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman)マルチレイヤースリーピングバッグ/コットンバッグ 寝袋 シュラフ オールシーズン 封筒型 キャンプ アウトドア 丸洗い可能 洗濯機可 防災 春用 夏用 秋用 冬用 フェス 連結可能 車中泊 来客用 コールマン(Coleman) マルチレイヤースリーピングバッグ 寝袋 シュラフ オールシーズン 封筒型キャンプ アウトドア 丸洗い可能 洗濯機可 防災 春用 夏用 秋用 冬用 フェス 連結可能 車中泊 来客用 使用下限温度-5度

15,950円 → 12,010円（25%オフ）

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厚さ10cmで快適な寝心地。自動膨張式のエアマット


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピーク/コンフォートインフレーターマットハイピーク/シングル/ダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災 Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピークダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災

24,970円 → 16,213円（35%オフ）

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気軽にティーブレイクが楽しめる。熱効率が高いアルミ製のケトル


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) ケトル パックアウェイケトル 0.6L キャンプ 2000010532 アウトドア BBQ バーベキュー 焚き火 湯沸かし 持ち運び 車載 携帯 持ち運び 直火

3,190円 → 2,000円（37%オフ）

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持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) クーラボックス テイク6 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策 Coleman(コールマン) クーラーボックス テイク6 レッド 容量約4.7L 約28.5×20×18 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策

2,420円 → 1,747円（28%オフ）

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豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」


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[コールマン] ウォーカー15 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 15L 通勤 通学 ビジネス 軽量 小さめ

5,830円 → 3,774円（35%オフ）

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アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック


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[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量

8,690円 → 5,381円（38%オフ）

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テント内を涼しく快適に保つファンベンチレーション


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) リバーシブルファンベンチレーション キャンプ アウトドア テント 扇風機 ファン 換気 冷却 電動 快適 循環

4,400円 → 2,428円（45%オフ）

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5,381円 → 4,480円（17%オフ）

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4,800円 → 2,828円（41%オフ）

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