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【今週のAIトレンド丸わかり】Geminiの音声会話AIモデルが超強化/自分の声を使ってボーカル曲を作れる「Suno v5.5」/Claude Code(クロードコード)の5つの新機能

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【今週のAIトレンド丸わかり】Geminiの音声会話AIモデルが超強化/自分の声を使ってボーカル曲を作れる「Suno v5.5」/Claude Code(クロードコード)の5つの新機能」と題した動画を公開した。動画では、ここ1週間で発表された最新AIツールの機能解説と、AI関連の注目ニュースを総まとめしている。



ツールのアップデートとして、Googleは新しい音声会話AIモデル「Gemini 3.1 Flash Live」を発表。従来より遅延が低減し、話し方から気持ちを読み取る力が向上した。また、楽曲生成AIの最新モデル「Suno v5.5」では、録音した自分の声を使ってボーカル曲を作れるほか、自分だけのモデルを構築できる「Custom Model」機能が実装された。



さらに、Anthropicの「Claude Code」には5つの新機能が追加された。指定時間にタスクを実行する機能や、承認作業をスキップする「Auto mode」、PC内のアプリを自動で操作するデスクトップ版の機能などが加わり、作業効率化が期待される。ほかにも、Luma AIの画像生成モデル「Uni-1」や、最大3分の楽曲を生成できるGoogleの「Lyria 3 Pro」など、多彩なツールが立て続けにリリースされている。



ニュース面では、OpenAIが動画生成AI「Sora」のアプリ提供を終了し、新たなモデル「Spud」の開発に注力すると発表。一方、Appleは音声アシスタント「Siri」を外部のAIアシスタントと連携できるよう開放する方針を示し、6月に開催される年次開発者会議「WWDC」でAI分野での巻き返しを狙う構えだ。



日々進化を続けるAI技術と、各社の目まぐるしい開発競争が浮き彫りとなった1週間。紹介された最新ツールの詳細は動画の概要(コメント)欄にリンクがまとめられている。