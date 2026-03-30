謎すぎる小学生男子の生態!?ふでばこを開けたら「かつお節」どうしてこうなった？爆笑の不可思議ライフ！【インタビュー】
買ったものをすぐ壊したり、傘があるのにささなかったり、筆箱を開けてみたら何も入ってなかったり!?小学生男子は本当に「謎の生き物」だ。そんな小学生男子の生態に注目したタイツキコ(@taitsu___kiko)さんの長男くんんの『小学生男子の不可思議ライフ』を紹介する。ちょっと斜め上を行く長男くんの生態とシュールなツッコミを入れるタイツキコさんのやり取りがおもしろく、現在1.7万人のフォロワーを集めている。
【漫画】小学生男子のふでばこの中はだいたいカオス
■小学生男子の筆箱のなかはカオス！
長男くんの筆箱をのぞいてみるとそろえたばかりの鉛筆がなくなっていたり、買ったものがなくなっていたり、毎回白目をむいてる母親は多いのではないだろうか？タイツキコさんもその1人。長男くんは消しゴムを細胞分裂させたり、おみくじ化させたり、赤鉛筆を鉛筆に変身させたり!?とその発想に毎回驚いているという。
タイツキコさんがエッセイ漫画を描きはじめたのは、「たまたまInstagramを見ていたら、育児絵日記を描いている方々を見かけて、私も子育ての記録を絵にして残してみたいなと思ったのがきっかけです。」という。エッセイ漫画のなかでもとくに注目したいのが「小学生男子の不可思議ライフ」だ。「まわりのお友達もそれぞれ個性豊かで微笑ましくなることがよくありますが、不可思議度は我が家の長男が群を抜いている感じです(笑)」と話す。
とくに好きなエピソードを聞いてみると、「かつお節と赤鉛筆のエピソードが大好きです。ほかには深刻な顔をして『公園にもっていきたいものがあるねん…』と言われて、一体なにかなと思ったら『折り紙だった』というエピソードも好きです。あと、シャツをだらーんと着ていたので、きちっと着るように声かけしたら仮面ライダーV3並に襟を立ててダンディー感だしてたエピソードも忘れられないです。そんな長男も春から高校生ですが、中学時代もなかなかの不可思議ライフを送っていたので、また描いてみたいなと思っています。」
長男くんの発想もおもしろいが、タイツキコさんのツッコミもまた一興。「ツッコミの言葉は漫画を描く前にはすでにパッと頭に浮かんでいるというか、なんならツッコミが先に浮かんで、そのツッコミを活かすにはどう構成しようかな？と考えることが多いです。たまにツッコミがなかなか決まらない時があるのですが、そういう時はいったん寝かせています。」と話す。
現在の活動には、「kodomoe web(白泉社)で『ご奉仕戦隊★PTA』という漫画を連載しています。私自身のPTA役員の経験をベースにしていて、はじめてのフィクション漫画になります。他にも、kodomoe webでは旧ペンネームのサヤカワサヤコ名義で『アラフォーママが沼に落ちたらこうなった』『アウトドア男とインドア女が結婚したらこうなった』などの過去連載作品もあるので、読んでいただけたら嬉しいです。Instagramでは、ちょっと一息つきながら読んでいただけるような“お茶請けエッセイ”を描いているので、ふらっとお立ち寄りくださいませ。」想像の斜め上を行く小学生男子の不可思議ライフを満喫してほしい。
取材協力：タイツキコ(@taitsu___kiko)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■小学生男子の筆箱のなかはカオス！
長男くんの筆箱をのぞいてみるとそろえたばかりの鉛筆がなくなっていたり、買ったものがなくなっていたり、毎回白目をむいてる母親は多いのではないだろうか？タイツキコさんもその1人。長男くんは消しゴムを細胞分裂させたり、おみくじ化させたり、赤鉛筆を鉛筆に変身させたり!?とその発想に毎回驚いているという。
タイツキコさんがエッセイ漫画を描きはじめたのは、「たまたまInstagramを見ていたら、育児絵日記を描いている方々を見かけて、私も子育ての記録を絵にして残してみたいなと思ったのがきっかけです。」という。エッセイ漫画のなかでもとくに注目したいのが「小学生男子の不可思議ライフ」だ。「まわりのお友達もそれぞれ個性豊かで微笑ましくなることがよくありますが、不可思議度は我が家の長男が群を抜いている感じです(笑)」と話す。
とくに好きなエピソードを聞いてみると、「かつお節と赤鉛筆のエピソードが大好きです。ほかには深刻な顔をして『公園にもっていきたいものがあるねん…』と言われて、一体なにかなと思ったら『折り紙だった』というエピソードも好きです。あと、シャツをだらーんと着ていたので、きちっと着るように声かけしたら仮面ライダーV3並に襟を立ててダンディー感だしてたエピソードも忘れられないです。そんな長男も春から高校生ですが、中学時代もなかなかの不可思議ライフを送っていたので、また描いてみたいなと思っています。」
長男くんの発想もおもしろいが、タイツキコさんのツッコミもまた一興。「ツッコミの言葉は漫画を描く前にはすでにパッと頭に浮かんでいるというか、なんならツッコミが先に浮かんで、そのツッコミを活かすにはどう構成しようかな？と考えることが多いです。たまにツッコミがなかなか決まらない時があるのですが、そういう時はいったん寝かせています。」と話す。
現在の活動には、「kodomoe web(白泉社)で『ご奉仕戦隊★PTA』という漫画を連載しています。私自身のPTA役員の経験をベースにしていて、はじめてのフィクション漫画になります。他にも、kodomoe webでは旧ペンネームのサヤカワサヤコ名義で『アラフォーママが沼に落ちたらこうなった』『アウトドア男とインドア女が結婚したらこうなった』などの過去連載作品もあるので、読んでいただけたら嬉しいです。Instagramでは、ちょっと一息つきながら読んでいただけるような“お茶請けエッセイ”を描いているので、ふらっとお立ち寄りくださいませ。」想像の斜め上を行く小学生男子の不可思議ライフを満喫してほしい。
取材協力：タイツキコ(@taitsu___kiko)
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