「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）

広島にとって、３試合とも手に汗握る展開だった。若き力が輝きを放ち、既存選手も存在感を発揮。そして新境地を歩み始めた右腕も最上の結果を残した。最高と言っても良い開幕カード３連勝。新井貴浩監督は笑みを浮かべて充実感を漂わせながらも「全て１点差。まだ３試合しか終わっていない。また気を引き締めていきたい」と勝ってかぶとの緒を締めた。

３連戦を「選手がよく頑張った」と振り返った。開幕戦は４点を追う九回にモンテロとドラフト１位・平川（仙台大）の適時打で追い付くと、延長十回に同３位・勝田（近大）がサヨナラ打。同２位・斉藤汰も中継ぎでプロ初登板し、１回無失点のデビューとなった。

開幕２戦目も勝利し、この日は今季から先発に転向した栗林がプロ初先発で完封星。「まさかマダックス（１００球未満の完封）をするとは。興奮している。夢にも思っていなかった」と驚きを言葉にしつつ、「抑えをやっている時より、生き生きと楽しそうに投げている」と親心をにじませた。

監督に就任して初めての開幕３連勝にも「これからいろんなことが起こると思う。学びながら、失敗を繰り返しながら成長してもらいたい」と足元を見ることは忘れない。今のカープは戦いながら強くなっていく。勝利でつかんだ自信が、成長する上で最大の“栄養”となる。