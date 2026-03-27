意外と知らない大人の発達障害。社会に出てから人間関係に悩む人に隠れた「ASD」8つの特徴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
精神科医や臨床心理士らが運営するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【大人の発達障害】ASDの８つのあるある」と題した動画を公開した。動画では、社会に出てから人間関係に悩む人に隠れている可能性がある「自閉スペクトラム症（ASD）」の代表的な特徴と、生きづらさを解消するための具体的な視点が提示されている。
動画の冒頭では、学生時代は問題がなかったにもかかわらず、社会に出てから「なぜ自分は人とうまく付き合えないのだろう」と孤立してしまうケースが紹介された。このような生きづらさの背景には、人間関係をうまく作れないことや、物事へのこだわりの強さを特徴とするASDが隠れていることがあるという。
続いて、ASDの人に起こりやすい「8つのあるある」が具体的に提示された。1つ目は「2人だけなら話せるけれど、3人以上になると難しい」という点である。ASDの人は相手の気持ちを読み取るのが苦手なため、複数人での対話になると能力が追いつかず、職場で孤立してしまうことがあると説明されている。
2つ目の特徴として「冗談が通じない」ことが挙げられた。曖昧な指示や比喩を理解できず、言葉をそのまま鵜呑みにしてしまうため、親しい相手の冗談を本気にして腹を立ててしまうという。他にも、知識を目から覚える傾向があるため「変にかしこまった話し方をする」ことや、人の顔を見ないため「相手の表情が読めない」ことなど、コミュニケーションにおける特有のすれ違いが解説された。
さらに、脳の感覚統合の機能に問題があるため「体を触られることが嫌」と感じる人や、強いこだわりから「予定変更でパニックになる」人、そして「特定の音や光が耐えられない」といった感覚過敏を持つ人の苦悩も紹介された。これらは単なるわがままではなく、生まれつきの脳の機能障害によるものであることが強調されている。
最後に、ASDは決して恥ずかしいことではなく、人付き合いがあまり上手ではないという1つの「個性」であると結論付けられた。自分自身を無理に変えようとするのではなく、1対1の対応が中心の仕事や、機械を相手にする仕事を選ぶなど、日常生活を工夫する「ライフハック」を取り入れ、居心地の良さで環境を選ぶことの重要性が語られている。
動画の冒頭では、学生時代は問題がなかったにもかかわらず、社会に出てから「なぜ自分は人とうまく付き合えないのだろう」と孤立してしまうケースが紹介された。このような生きづらさの背景には、人間関係をうまく作れないことや、物事へのこだわりの強さを特徴とするASDが隠れていることがあるという。
続いて、ASDの人に起こりやすい「8つのあるある」が具体的に提示された。1つ目は「2人だけなら話せるけれど、3人以上になると難しい」という点である。ASDの人は相手の気持ちを読み取るのが苦手なため、複数人での対話になると能力が追いつかず、職場で孤立してしまうことがあると説明されている。
2つ目の特徴として「冗談が通じない」ことが挙げられた。曖昧な指示や比喩を理解できず、言葉をそのまま鵜呑みにしてしまうため、親しい相手の冗談を本気にして腹を立ててしまうという。他にも、知識を目から覚える傾向があるため「変にかしこまった話し方をする」ことや、人の顔を見ないため「相手の表情が読めない」ことなど、コミュニケーションにおける特有のすれ違いが解説された。
さらに、脳の感覚統合の機能に問題があるため「体を触られることが嫌」と感じる人や、強いこだわりから「予定変更でパニックになる」人、そして「特定の音や光が耐えられない」といった感覚過敏を持つ人の苦悩も紹介された。これらは単なるわがままではなく、生まれつきの脳の機能障害によるものであることが強調されている。
最後に、ASDは決して恥ずかしいことではなく、人付き合いがあまり上手ではないという1つの「個性」であると結論付けられた。自分自身を無理に変えようとするのではなく、1対1の対応が中心の仕事や、機械を相手にする仕事を選ぶなど、日常生活を工夫する「ライフハック」を取り入れ、居心地の良さで環境を選ぶことの重要性が語られている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【知っておきたい】「理由のない体の不調」や「涙もろさ」は危険信号？専門家が解説する、心が壊れる前に現れる8つのサイン
「生きる目的を探してはいけません」希死念慮に囚われた時の危険な行動とは？専門家が語る現実
精神科医が警鐘、うつ病で「叫びたくなるほどさみしい」と感じるのは危険なサイン。自殺リスクを高める症状のメカニズムとは
チャンネル情報
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/