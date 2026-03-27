この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日常を生きやすくするライフハックと環境選びの大切さ

社会に出てから人間関係に悩む人に隠れた「ASD」

精神科医が警鐘、うつ病で「叫びたくなるほどさみしい」と感じるのは危険なサイン。自殺リスクを高める症状のメカニズムとは

「生きる目的を探してはいけません」希死念慮に囚われた時の危険な行動とは？専門家が語る現実

【知っておきたい】「理由のない体の不調」や「涙もろさ」は危険信号？専門家が解説する、心が壊れる前に現れる8つのサイン

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このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/