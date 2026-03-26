おばたのお兄さん、一日警察署長就任＆交通安全呼びかけ
お笑い芸人・おばたのお兄さんが23日、オフィシャルブログを更新。東京都板橋区の志村警察署で一日警察署長を務めたことを報告し、子どもたちとの交流の様子を明かした。
この日、「一日警察署長でこどもたちと触れ合い愛」と題してブログを更新。「今日は東京都板橋区の志村警察署の一日警察署長に就任して参りました！」と報告し、感謝状を手に笑顔をみせるおばた“署長”の制服姿やマスコットキャラクターとの２ショットを公開。「一日警察署長はこれで４回目？だったかな？？」とこれまでの経験にも触れつつ「１番のクリーン仕事です！笑」とユーモアを交えてつづった。
今回は舟渡小学校の１、２年生に向けて交通安全についての講話を行ったといい、警察署員とともに進行。「こどもたちも楽しそうに参加してくれました！」と振り返った。
さらに、「ほとんどの児童が僕のことを知ってくれていたこと！！」と驚きを明かし、「やっぱり鬼レンチャンとかYouTubeのジブリシリーズとかで知ってくれているみたい！！！」 「めちゃめちゃ嬉しかった」と喜んだ。
当日は、ものまねやバク転も披露したといい、会場は大いに盛り上がった様子。そのほか、同日放送のTBS系番組『MUSOU』（午後７時〜）への出演も告知し、「スポーツアトラクション 番組が融合した最高の番組」とアピール。「日体大出身のスプリンター君嶋愛梨沙選手と、同じく日体大出身の新体操鈴木歩佳選手」との番組オフショットも公開し、ブログを締めくくった。
おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
この日、「一日警察署長でこどもたちと触れ合い愛」と題してブログを更新。「今日は東京都板橋区の志村警察署の一日警察署長に就任して参りました！」と報告し、感謝状を手に笑顔をみせるおばた“署長”の制服姿やマスコットキャラクターとの２ショットを公開。「一日警察署長はこれで４回目？だったかな？？」とこれまでの経験にも触れつつ「１番のクリーン仕事です！笑」とユーモアを交えてつづった。
さらに、「ほとんどの児童が僕のことを知ってくれていたこと！！」と驚きを明かし、「やっぱり鬼レンチャンとかYouTubeのジブリシリーズとかで知ってくれているみたい！！！」 「めちゃめちゃ嬉しかった」と喜んだ。
当日は、ものまねやバク転も披露したといい、会場は大いに盛り上がった様子。そのほか、同日放送のTBS系番組『MUSOU』（午後７時〜）への出演も告知し、「スポーツアトラクション 番組が融合した最高の番組」とアピール。「日体大出身のスプリンター君嶋愛梨沙選手と、同じく日体大出身の新体操鈴木歩佳選手」との番組オフショットも公開し、ブログを締めくくった。
おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。