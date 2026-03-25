悪役令嬢異世界ファンタジー、待望の新章が開幕！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 Season２』を４月７日（火）から毎週火曜日夜10時30分よりWEB最速配信する。
『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、小説投稿サイト「小説家になろう」に掲載され、「一迅社アイリスNEO」より刊行中の天壱によるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。乙女ゲームの世界に転生し、将来“最強最悪のラスボス女王”になる運命を背負った王女・プライドとして生きることになった少女が悲劇の未来を回避するため、自らの知識と能力を活かして民や仲間たちを救おうと奮闘する姿を描く、ハイスペック悪役女王のラスボス回避ファンタジー。未来では悪役として破滅を迎えるはずの女王が持ち前の知略と行動力で周囲を救い、運命を変えていく物語が人気を集め、2023年７月にTVアニメ化。さらに2026年４月からは待望のSeason２が放送予定で、プライドの新たな戦いを描く続編に期待が高まっている。
このたび「ABEMA」にて、『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 Season２』のWEB最速配信が決定。４月７日（火）から毎週火曜日夜10時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するとともに、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にてWEB最速配信を開始。また放送３日後の毎週金曜日夜10時30分より、最新話を１週間無料配信する。
(C)天壱・一迅社／ラス為2製作委員会2026
『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、小説投稿サイト「小説家になろう」に掲載され、「一迅社アイリスNEO」より刊行中の天壱によるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。乙女ゲームの世界に転生し、将来“最強最悪のラスボス女王”になる運命を背負った王女・プライドとして生きることになった少女が悲劇の未来を回避するため、自らの知識と能力を活かして民や仲間たちを救おうと奮闘する姿を描く、ハイスペック悪役女王のラスボス回避ファンタジー。未来では悪役として破滅を迎えるはずの女王が持ち前の知略と行動力で周囲を救い、運命を変えていく物語が人気を集め、2023年７月にTVアニメ化。さらに2026年４月からは待望のSeason２が放送予定で、プライドの新たな戦いを描く続編に期待が高まっている。
(C)天壱・一迅社／ラス為2製作委員会2026