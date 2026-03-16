【スリコ】一度使ったら戻れない...料理や片付けが100倍楽チンになる「シリコーン便利アイテム」3選

耐久性が高く、繰り返し使えるコスパの良いシリコーンアイテム。今回は、3COINSで揃うおすすめのシリコーンアイテムを3つ紹介します。

シリコーンフードラップや、シリコーンブラシ手袋、そしてクリップ式シリコーンザルなど、キッチン周りのあれこれを快適にする実用的なアイテムがプチプラで手に入りますよ。

手荒れが気になる人は絶対これ使って！

●シリコーンフードラップ3個セット（330円）

電子レンジにも対応したシリコーン素材のフードラップ3個セット。野菜や果物を切った後の保存に大活躍します。通常のラップのように端を切る手間がなく、シリコーンなら何度も洗って繰り返し使えますよ。

実際使用した人からは「レモンやライムって一回で使い切れないから嬉しい」「エコだし残った果物とか野菜の乾燥防げてすごく良い！」といったクチコミが。耐熱・耐冷温度の幅が広く、冷蔵庫から電子レンジまでそのまま使用OK。調理や保存がスムーズです。プチプラなのに環境にもやさしい万能ラップです。

●クリップ式シリコーンザル（660円）

クリップ式で鍋やボウルに取り付けられるシリコーンザル。水切りや湯切りが簡単にできるキッチン便利グッズです。スリット状の穴なので、お米とぎにも使えます。ザルのために別の道具を使い分ける必要がありません。

SNSには「動線を効率化してくれるし、収納の場所も取らない」「今年買って良かったものナンバーワンだわ」といったコメントが上がっています。使わないときはたたんで収納できるコンパクト仕様もうれしいポイントです。

●シリコーンブラシ手袋（660円）

掃除や洗い物に便利なシリコーンブラシ手袋は、手を濡らさずに作業できる便利アイテム。手のひら部分にブラシが付いていて、力がしっかりと入るので汚れをしっかり掻き出せます。

SNSには「使い勝手良すぎて秒でスポンジ捨てた」「指先までギザギザがあって細かいところも掃除しやすい！」「キッチン用と浴室用にふたつ常備してる」といったコメントが。シリコーン素材なので洗剤が手肌に直接触れず、食器洗いはもちろん浴室やトイレ掃除にも使える汎用性の高さが魅力ですよ。

どれも手に取りやすい価格ながら機能性が高く、日常の面倒を軽減してくれるアイテムです。気になるアイテムをチェックして、毎日の家事をもっと快適にしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部