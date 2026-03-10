現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が9日、自身のインスタグラムを更新。白のランジェリーショットを投稿した。

「#ヤングガンガン発売中！白ランジェリーと透け透け濡れ撮」と極めて布面積が少ないレース素材の、限界ギリギリなランジェリー姿を公開。「WBCにちなんで、『White Boin Cup 2026』開催中！ 最強ボインに選ばれたら二号連続撮り下ろしなのでアンケートハガキで応援よろしくお願いしますハート 初掲載嬉しいのでまた次も呼んでもらいたい〜！」と雑誌企画を告知し、18日締め切りのアンケート投票を願った。

ファンやフォロワーからも「最上級にかわいい」「素晴らしいプロポーション」「ナイススタイル」「最高の美BODY」「くびれがすごい」「ウエスト、おヘソ美しすぎ」「美脇」「スケスケギリギリSEXY」「えちがすぎるよお。。。」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。