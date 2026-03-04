Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、スマホを縦向き・横向きどちらでも自由に調整でき、運転席から見やすい位置に細かく角度を合わせられる、UGREEN（ユーグリーン）の「MagSafe対応 マグネット式車載ホルダー」がお得に登場しています。

360°自由調整！ 強力磁石で縦横どちらもベストポジションで固定できる、UGREENのマグネット式車載ホルダーが

スマホナビを使う人にとって、車載ホルダーの「安定性」は最重要ポイント！ N52強力マグネット＋強化ダブルフック構造でスマホをしっかり固定できるUGREENの「MagSafe対応 マグネット式車載ホルダー」が、Amazonで20%オフに！ エアコン吹き出し口に取り付けるタイプで、360°回転の自由調整にも対応。iPhoneのMagSafeはもちろん、付属メタルリングを使えばMagSafe非対応スマホでも利用できます。

このホルダーの特徴は、360°回転するボールジョイント構造。スマホを縦向き・横向きどちらでも自由に調整でき、運転席から見やすい位置に細かく角度を合わせられます。複数の調整可能な構造を採用しており、取り付け位置や車内レイアウトに応じて柔軟にポジション設定が可能。ナビアプリ使用時は横向き、通知確認は縦向きといった使い分けもスムーズです。

エアコン吹き出し口に取り付けるタイプなので、ダッシュボードのスペースを占有しない点もメリット。なお、横型エアコン吹き出し口専用となるため、購入前に車種の対応状況は確認しておきましょう。

N52マグネットに強化ダブルフックでガッチリ固定、急ブレーキでも落ちません！

固定する力の要となるのが、N52の強力マグネット。スマホを近づけるだけで吸着し、デコボコ道・急カーブ・急ブレーキでも落下しにくい安定性を実現しています。エアコン吹き出し口に固定するクリップ部分にはアルミ合金で補強された「ダブルテールフック」を採用。一般的なプラスチッククリップよりも耐久性が倍以上強化されており、長期間でもガタつきにくい設計です。

対応機種は、iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズのMagSafe対応機種やMagSafeケース。4.3〜7.6インチのスマートフォンなら、付属のメタルリングを貼ることで、MagSafe非対応端末でも使用可能です。

1,000円台ながらガッチリ固定＆使い勝手の良さ、とにかくコスパの良い車載ホルダーですよ！

なお、上記の表示価格は2026年3月4日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

