海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「日本円だけでは資産は増えない!?富裕層がやっている運用方法を紹介します！」と題した動画で、本当の富裕層が資産形成のためにやっていることについて解説した。



宮脇氏はまず、野村総合研究所の調査データを引用し、日本には純金融資産1億円以上の富裕層・超富裕層が約165万世帯存在すると紹介した。これは全体の約2.8%に相当するが、宮脇氏は「富裕層の大半は見た目では全然分からない」と指摘する。タワーマンションや高級車、ブランド品を所有する派手なイメージとは裏腹に、実態はユニクロを着用し、中古車に乗り、質素な生活を送る「隠れ富裕層」が多いという。



動画では、彼らが富裕層になれた理由として、iDeCoやNISAを活用した長期的な積立投資を挙げている。特別な裏技ではなく、「当たり前のことを当たり前に長く続けている」結果だと説明した。一方で、年収が高くても資産が築けない人の特徴として「見栄やプライドのための消費」を挙げた。収入が増えるにつれて支出も増えてしまう「パーキンソンの法則」に陥り、高級車やタワーマンションを無理なローンで購入することは、資産ではなく「負債」を増やしているに過ぎないと警鐘を鳴らした。



また、近年のトレンドとして、夫婦共に高収入な「スーパーパワーファミリー」の増加にも言及。世帯年収3000万円を超えるような共働き世帯が、生活水準を上げずに余剰資金を投資に回すことで、短期間で富裕層入りを果たしているとした。



具体的な資産形成術として、宮脇氏は「株式・投資信託の長期保有」の有効性をデータを用いて解説。「毎月10万円を年利5%で30年間運用すれば、元本3600万円が約8300万円になる」という試算を示し、時間を味方につける重要性を説いた。さらに、日本円だけで資産を持つことは「日本円にフルベットしている状態」であり、円安やインフレのリスクに対して脆弱であると指摘。外貨建て資産を持つことによる「通貨分散」の必要性を訴えた。



宮脇氏は最後に、富裕層の行動特性として「質素倹約」「税制優遇の活用」「長期視点での資産配分」の3点を提示。「価値ある情報や経験には金を惜しまず、見栄には金を使わないという判断基準こそが、資産を築くための鍵である」と動画を締めくくった。