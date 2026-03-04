¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é½ÐÈÇ¡¢IT¤Þ¤Ç¡ª¡¡Ê¿À®¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ú»³²¼¥á¥í¤ÎÊ¿À®¥ì¥È¥í°ä»º¡§105¡Û
¥ì¥È¥í°ä»º¤ò·¡¤êÊÖ¤¹»³²¼¥á¥í»á
µ²±¤ÎÈâ¤Î¥É¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¦»³²¼¥á¥í¤Ç¤¹¡£µ²±¤ÎÄì¤ËËäË×¤·¤¬¤Á¤ÊÊ¿À®»þÂå¤Î°ä»º¤òº£½µ¤â·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥À¤¬àµ¢¹ñá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®´ü¤Ë¤ÏÁ°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¾åÌîÆ°Êª±à°Ê³°¤Î¥Ñ¥ó¥À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Î1971Ç¯¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÆâÆ£¥ë¥Í¤µ¤ó¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¸«¤¿¥Ñ¥ó¥À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥Í¥Ñ¥ó¥À¡×¤¬ÆüËÜ½é¤Î¥Ñ¥ó¥À¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¤¬½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Íâ72Ç¯¡¢Æ±Ç¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÅÐ¾ìºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¥ó¥À¤¬¥°¥Ã¥º²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
LOVERS HOUSE¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥±¥ó¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSUPER LOVERS¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¸þ¤±¥é¥¤¥ó¤Î¡ÖLOVERS HOUSE¡×¤Ç¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅÄÃæ½¨¹¬¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ú¥¢¤Î¥Ñ¥ó¥À¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥±¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Éþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®ÊªÎà¤âÂ¿¿ôÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥À¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¸ØÄ¥¤·¤¿É½¸½¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¥Ñ¥ó¥À¥¥ã¥é¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÖYonda¡©¡×¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥¹¥È¥é¥Ã¥×
90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ»¨²ßÅ¹¤Î¥Ö¡¼¥à¤«¤éÌ¾¤â¤Ê¤¥Ñ¥ó¥À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎHORY¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±©¤ÎÀ¸¤¨¤¿¥Ñ¥ó¥À¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤ä¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥À¥¥ã¥é¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»¨²ß¤Ï¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï98Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ÖYonda¡©¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢2014Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
13Ç¯5·î¤Ë¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¸ø¼°LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åCM¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤³¤½Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¡Ö¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£Ãæ±û¤Ï¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î¥á¥¬¥Í¤òÁõÃå
»£±Æ¡¿»³²¼¥á¥í