【今週のお悩み・第199回】じゃいさんは馬主にならないんですか？ もし競走馬を持ったら、名前をなんてつけるのでしょう? もし私が馬主だったら、みんなから愛される名前をつけたいです。大喜利みたいですいません。（PN：ドジっ子ナナ・40代・女性）

＊ ＊ ＊

今週はチューリップ賞と中山記念が行われました。チューリップ賞は荒れ予想でしたが、フタを開けてみたら阪神JF組の1.2番人気が馬券に絡み、8番人気のナムラコスモスが大健闘という結果に。

今年の3歳牝馬はもっと新星が現れると思ってましたが、やはり2歳時に活躍してた馬が強そうですね。タイセイボーグ、アランカールは桜花賞への出走権利を獲得出来たことは良かったですね。この結果によりスターアニス、ギャラボーグの評価も上がるでしょう。中山記念は本命エコロヴァルツが3着、推奨馬4頭のうち3頭での決着に。まあ堅かったですが、ほとんど予想通りで良かったです。

では質問へ。

たまに馬主にならないんですか？と聞かれますが、馬主は考えたことないですね。

藤田晋社長みたいに、馬主を始めて数年でフォーエバーヤングのようなとてつもない大当たりを引くなんてケースは超レアで、そもそもそれまでに100億以上使ってるので、おそらくそれでもマイナスなんじゃないかな。まあ、この後種馬になったときに回収出来る可能性はありますが。

北島三郎さんもキタサンブラックに出会うまでに一体どれくらいの年月がかかったか。一体どれくらいの資金を使ったか。

僕の友人のお父さんは馬主をしていましたが、最終的に夜逃げするまでになったという話もあります。基本的に馬主で儲かるというのはかなり困難だと思っています。本物の大富豪じゃないとなかなか手を出せないかな。

金銭的なこと以外では、やはり馬主には夢があります。昔ダビスタにハマりましたが、これをリアルに体験出来れば人生に確実に楽しみが増えると思います。自分の馬がレースに出るだけでも楽しいでしょうし、それがG1となると興奮もひときわでしょう。

「ロイヤルファミリー」でもありましたが、自分の馬がレースで勝ち負けするシーンになると、その興奮は馬券を買ってる以上のものだと思います。ブリダーズカップの藤田社長の、興奮し、今まで見たことないような歓喜の姿はとても印象的でした。あれは金銭では得られない喜びでしょう。



今週のギャンブル格言【なんであろうと夢中になれるって素敵なことだと思う。】





そんなことを色々踏まえても、馬主は僕の身の丈に合わないと思ってます。レースを予想して、馬券を買って、レースを観戦して楽しむだけで十分です。一口馬主すらやらないと思います。

仮になったとして馬名を付けるなら、ダビスタでもそうしていましたが、牡馬なら頭文字に「ジ」牝馬なら「シ」を付けていました。ジャイスター、ジャイコルベット、ジャックブラック、ジョーカー、ジャバラ、ジャノメ、シャイガール、シャワーカーテン、シャクナゲみたいな感じで。

最近は面白い馬名もありますよね。ドロボーネコとか、馬に猫って！ アカイトリノムスメって鳥？ まあ、アパパネがそもそも赤い鳥という意味だし。サラニキケンとか日本語の文章的なのも最近多いですね。イッテラッシャイ、オマタセシマシタとか、馬主を現したのもありますね。大喜利的で言えばなんだろ？ 「ボクニカケナイデ」とかはどうかしら？

実際馬主になったらおもしろ系は多分付けないですね。なんか勝てない気がする。大体、強い馬って名前もカッコいいんだよな。

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

