【かっぱ寿司】「蟹にぎり」110円の大盤振る舞い。あん肝、牡蠣フライなど冬の主役級ネタが勢ぞろい。《3月18日まで》
かっぱ寿司は、2026年2月26日から3月18日までの期間、「かっぱの超かに110円祭り」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。
蟹あんかけ茶碗蒸しも登場
「蟹」ネタをたっぷりと堪能できる祭りです。今年の冬シーズンを締めくくる冬の味覚を、ごう"かに"食べ納めしてほしいとの思いが込められています。
目玉商品は1貫110円の「蟹ほぐし身包み かにみそのせ」と「蟹にぎり」。そのほか、"蟹あん"をたっぷりとかけた贅沢な茶碗蒸しやだし巻き玉子など、サイドメニューも蟹尽くしのラインアップとなっています。
さらに、「あん肝」や「白子」、「牡蠣フライ」などの冬の主役級ネタも登場します。
・蟹ほぐし身包み かにみそのせ
ずわい蟹のほぐし身とかにみそを合わせ、蟹の旨みが一口で広がります。
価格は1貫110円。
・蟹にぎり
ずわい蟹の旨みと食感がお得に味わえます。
価格は1貫110円です。
・3種の冬ネタ食べ納め軍艦
冬のネタを食べ納めできる3貫のセットです。
価格330円。
・贅沢 蟹＆とろ三昧
殻付きの生本ずわい蟹、中とろ、蟹とろ包みの3貫をまとめて。蟹の甘みと中とろのとろける脂を堪能できます。
価格は760円〜。
・広島県産 牡蠣フライにぎり〜たまごたっぷりタルタル＆ソース〜
外はサクサク、中はジューシーな広島県産の牡蠣フライを店内で揚げ、舎利と合わせてにぎりに仕上げています。
価格は2貫290円〜。
・炙り白子の蟹あんかけ茶碗蒸し
店内で蒸し上げた茶碗蒸しに、炙り白子とずわい蟹のあんを贅沢に合わせ、だしの効いた奥深い味わいを楽しめます。
価格は390円です。
・蟹あんかけ だし巻き玉子
ふんわりとあたたかいだし巻き玉子と、ずわい蟹の旨みたっぷりのあんを合わせた上品な味わいです。
価格は260円〜。
天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。一部店舗では価格が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部