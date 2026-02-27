【かっぱ寿司】「蟹にぎり」110円の大盤振る舞い。あん肝、牡蠣フライなど冬の主役級ネタが勢ぞろい。《3月18日まで》

かっぱ寿司は、2026年2月26日から3月18日までの期間、「かっぱの超かに110円祭り」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。

蟹あんかけ茶碗蒸しも登場

「蟹」ネタをたっぷりと堪能できる祭りです。今年の冬シーズンを締めくくる冬の味覚を、ごう"かに"食べ納めしてほしいとの思いが込められています。

目玉商品は1貫110円の「蟹ほぐし身包み かにみそのせ」と「蟹にぎり」。そのほか、"蟹あん"をたっぷりとかけた贅沢な茶碗蒸しやだし巻き玉子など、サイドメニューも蟹尽くしのラインアップとなっています。

さらに、「あん肝」や「白子」、「牡蠣フライ」などの冬の主役級ネタも登場します。

・蟹ほぐし身包み かにみそのせ

ずわい蟹のほぐし身とかにみそを合わせ、蟹の旨みが一口で広がります。

価格は1貫110円。

・蟹にぎり

ずわい蟹の旨みと食感がお得に味わえます。

価格は1貫110円です。

・3種の冬ネタ食べ納め軍艦

冬のネタを食べ納めできる3貫のセットです。

価格330円。

・贅沢 蟹＆とろ三昧

殻付きの生本ずわい蟹、中とろ、蟹とろ包みの3貫をまとめて。蟹の甘みと中とろのとろける脂を堪能できます。

価格は760円〜。

・広島県産 牡蠣フライにぎり〜たまごたっぷりタルタル＆ソース〜

外はサクサク、中はジューシーな広島県産の牡蠣フライを店内で揚げ、舎利と合わせてにぎりに仕上げています。

価格は2貫290円〜。

・炙り白子の蟹あんかけ茶碗蒸し

店内で蒸し上げた茶碗蒸しに、炙り白子とずわい蟹のあんを贅沢に合わせ、だしの効いた奥深い味わいを楽しめます。

価格は390円です。

・蟹あんかけ だし巻き玉子

ふんわりとあたたかいだし巻き玉子と、ずわい蟹の旨みたっぷりのあんを合わせた上品な味わいです。

価格は260円〜。

天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部