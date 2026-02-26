この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ビットコインに何があった!?最近起きた異変と今後の予想を解説します！」と題した動画で、ビットコイン（BTC）価格がピーク時の12万ドル台から6万ドル台へ約44%暴落した現状を取り上げ、市場に広がる悲観ムードを一蹴。過去の半減期サイクルや機関投資家の動向を根拠に、現在は「絶好の買い場」であるとの見解を示した。



動画内で宮脇氏は、2月7日時点でBTC価格が日本円で約990万円、ドル建てで6万ドル台前半まで下落したことに言及。この下落要因として、政治的リスクやFRBによる利上げ継続、レバレッジポジションの強制決済などが複合的に絡み合っていると解説した。市場では「諦め売り」の兆候が見られるが、宮脇氏はこれを「プロの投資家にとっては絶好の機会」と定義する。その根拠として、過去4回の半減期サイクルにおける「半減期をまたいだ後の最安値は、またぐ前の最高値をほぼ下回らない」という法則を提示。今回のサイクルにおける半減期前の最高値は7万3000ドルであり、現在の6万ドル台という価格は、この法則から逸脱した「異常値」であり、パニック売りによる一時的な歪みであると分析した。



さらに、テキサス州による公的資金でのビットコイン購入や、各州でのETF投資を可能にする法案の審議など、国家レベルでの採用が進んでいる事実を列挙。「ファンダメンタルズ的には何も変わっていない」として、価値の毀損ではなく市場心理の悪化が価格を押し下げていると強調した。最後に宮脇氏は、具体的な投資戦略として、「底値を見極めるのではなく価格帯別に分散して段階的に買い下がる手法を推奨です。狼狽売りだけはしないように」と強く呼びかけ、動画を締めくくった。