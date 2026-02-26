タレント小島瑠璃子（32）が26日までにYouTubeチャンネルを更新。2025年を振り返り、現在の心境を語った。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。現在は育児やタレント業と並行して実業家としても活動している。

動画では「事業立ち上げとかも全部自分で色々、試行錯誤して楽しいでしょう？とか言われる」と周囲からの声に言及しつつ、「いや、楽しくないよ、とか思ってた」とこれまでの心境を吐露した上で、「だけどもう少しだけ俯瞰になってみたの。そうしたら成長も失敗も自分の責任で、仕事をのびのびできるように家族がサポートしてくれる、で、子どもが元気。幸せじゃね？ってなって。これから人に『今、楽しいでしょ？』って聞かれたら『はい。楽しんでます』って言わないといけない状況かなって思って。まだ立て直ってはいないけど立て直そうとできてるわけじゃん？だからそれは幸せかぁと」と話した。

また、以前にはインタビューで「小島さんにとって幸せとは何ですか？」と尋ねられることもあり、「正直、ムカついちゃったのよ。この大変な状況のときに『幸せとは？』を答えさせるなよと思って」と告白。しかし「今、『幸せとは？』って聞かれたら、そんなにムカつかないで、『恵まれてますね』って言えるかもしれない」と思いを明かした。