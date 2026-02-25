¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÌó6³ä¤¬¡ÖÅ¾¿¦¤ò»ëÌî¡×¤Ë
¡¡¤³¤Î½Õ¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤¬¡¢Å¾¿¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤ÎÄ´ºº·ë²Ì
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸880¿Í¤Ë¾Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¾¿¦¤âÁªÂò»è¤Ë¤·¤¿¤¤¡×40.5¡ó¡¢¡Ö¿ôÇ¯¤´¤È¤Ë´Ä¶¤òÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×14.1¡ó¤Ê¤É¤ª¤è¤½6³ä¡¢59.1¡ó¤¬Å¾¿¦¤äµ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿3³ä¡¢27.4¡ó¶á¤¯¤¬¤¹¤Ç¤ËÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆþ¼Ò¸å¤¹¤°¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×49.0¡ó¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛÂ°Àè¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¤¬´õË¾¤É¤ª¤ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇÛÂ°¥¬¥Á¥ã¡É¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤è¤½3³ä¡¢34.8¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÅ¾¿¦Á°Äó¤Î¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÁ°Äó¤Î¸ÛÍÑÂÎ·Ï¤«¤éÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë