¡ÈÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë°ÛÊÑ¡ª9Ï¢ÇÆ¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀîÅçÌÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡Ä¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ú¥È¥Ã¥×10Á´·ÇºÜ¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Áª¤ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬µîÇ¯¤Î6°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸880¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÖÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¡×¡ÖÊ¸²½¿Í¡×¤Î£´ÉôÌç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤òÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î£´Ì¾¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê Áí¹çNo.1¡×¤ò·è¤á¤ëÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±°Ì¤Î¡ÖÀîÅçÌÀ¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÎäÀÅ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë»ÑÀª¤ä¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£²°Ì¤Î¡ÖÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÇÚ¤òÎ©¤Æ¤ë»ÑÀª¤ä²º¤ä¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¾å»ÊÁü¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£³°Ì¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¡ÖÎëÌÚÎ¼Ê¿¡×¤µ¤ó¡£ÌòÊÁ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¡ÖÃÎÀÅª¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢Éô²¼¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¾å»ÊÁü¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤È¤·¤ÆÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÍê¤â¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÃÎÀÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¿åËÎËãÈþ¤µ¤ó¡¢2°Ì¤Ï¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¡¢3°Ì¤ÏÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×3¤ÏµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¿åËÎËãÈþ¤µ¤ó¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë°Â¿´´¶¤ä¶¦´¶ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¡Ö»Ð¸æÈ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Í¥¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤½÷À¤Î¾å»Ê¤Ë¡ÖÍê¤â¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7°Ì¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤È8°Ì¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤«¤é¡¢¾å²¼´Ø·¸¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤¾å»ÊÁü¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤«¤é¡¢ÃúÇ«¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¾å»ÊÁü¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢30¡Á50Âå¤Î¼Ò²ñ¿Í660¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ1°Ì¤ÏÆ£°æÁïÂÀÏ»´§¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¡¢½÷À1°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¥È¥Ã¥×10¤ÈÍýÁÛ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¥È¥Ã¥×3¡£
¡üÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¥È¥Ã¥×10¡ÊÃËÀ¡Ë
£±°Ì¡¡ÀîÅçÌÀ¡¡¡ÊµîÇ¯£¶°Ì¡Ë
£²°Ì¡¡ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡ÊµîÇ¯£±°Ì¡Ë
£³°Ì¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê½é¡Ë
£´°Ì¡¡°Â½»¿Â°ìÏº¡ÊµîÇ¯£³°Ì¡Ë
£µ°Ì¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê£´Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¡Ë
£¶°Ì¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¡ÊµîÇ¯£¸°Ì¡Ë
£¶°Ì¡¡°ËÂôÂó»Ê¡Ê£²Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì
£¸°Ì¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊµîÇ¯£²°Ì¡Ë
£¸°Ì¡¡ÂçÀôÍÎ¡¡¡ÊµîÇ¯£¹°Ì¡Ë
£¸°Ì¡¡Æ£°æµ®É§¡Ê£²Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¡Ë
¡üÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¥È¥Ã¥×10¡Ê½÷À¡Ë
1°Ì¡¡¿åËÎËãÈþ¡ÊµîÇ¯£±°Ì¡Ë
2°Ì¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡ÊµîÇ¯2°Ì¡Ë
3°Ì¡¡Å·³¤Í´´õ¡ÊµîÇ¯3°Ì¡Ë
4°Ì¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê4Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¡Ë
5°Ì¡¡ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡ÊµîÇ¯9°Ì¡Ë
6°Ì¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê3Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¡Ë
7°Ì¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê½é¡Ë
8°Ì¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê½é¡Ë
9°Ì¡¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê8Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¡Ë
9°Ì¡¡ÇòÀÐËã°á¡Ê2Ç¯¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¡Ë
¡üÍýÁÛ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¥È¥Ã¥×3¡ÊÃËÀ¡Ë
1°Ì¡¡Æ£°æÁïÂÀ¡ÊµîÇ¯1°Ì¡Ë
2°Ì¡¡ÎëÌÚÊ¡¡¡¡ÊµîÇ¯2°Ì¡Ë
3°Ì¡¡²ÃÆ£À¶»ËÏº¡ÊµîÇ¯3°Ì¡Ë
¡üÍýÁÛ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¥È¥Ã¥×3¡Ê½÷À¡Ë
1°Ì¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¡ÊµîÇ¯1°Ì¡Ë
2°Ì¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¡ÊµîÇ¯3°Ì¡Ë
3°Ì¡¡¾åÇòÀÐË¨²»¡ÊµîÇ¯10°Ì¡Ë