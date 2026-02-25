茂木健一郎「お互い様だ」他人の人生を“線”で見れば嫉妬は消える
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「他人の人生を、『点』ではなく、『線』や『面』で想像すると、結果として自分の人生を一生懸命生きようと思う。」と題した動画を公開。他人の成功や幸福を羨ましく感じる瞬間に対し、その背景にある過程や日常を含めた全体像を想像することで、自身の人生を前向きに捉え直す思考法を語った。
動画内で茂木氏は、多くの人が他人の人生の一場面だけを切り取って「羨ましい」「大変だ」と比較しがちであると指摘。その上で、特定の瞬間である「点」ではなく、時間の経過や広がりを含む「線」や「面」で相手の人生を想像することを推奨した。具体例として映画スターを挙げ、スクリーンで輝く姿を見て「いいな」と思うのは簡単だが、その裏には過酷な現実があると解説する。
茂木氏は、映画撮影の現場における「待ち時間の長さ」に言及。衣装を整えメイクを施しても、スタッフや監督の準備が整うまでひたすら待ち続け、本番でも幾度ものテイクを重ねるプロセスがあることを詳述した。さらに、撮影以外の時間でも、脚本を覚える作業や役作りのための読書、メディアやファンへの対応など、見えない努力が積み重ねられているとし、「スターの人生を線とか面で想像していただきたい」と訴えた。
このように相手の人生を全行程で捉えれば、「どっちが良い悪いは言えなくなる」と茂木氏は語る。華やかなスポットライトが当たっている瞬間だけでなく、その前後の泥臭い時間まで含めて想像すれば、スポーツ選手や経営者であっても「そんなに楽でもないし、大変なことだけでもない」と理解でき、最終的には「お互い様だな」という境地に達すると説いた。
最後には、他人の人生の苦労や努力を含めた全体像を理解することで、嫉妬や羨望は消え、「じゃあ自分はこの人生を一生懸命生きよう」という活力につながると結論づけた。
動画内で茂木氏は、多くの人が他人の人生の一場面だけを切り取って「羨ましい」「大変だ」と比較しがちであると指摘。その上で、特定の瞬間である「点」ではなく、時間の経過や広がりを含む「線」や「面」で相手の人生を想像することを推奨した。具体例として映画スターを挙げ、スクリーンで輝く姿を見て「いいな」と思うのは簡単だが、その裏には過酷な現実があると解説する。
茂木氏は、映画撮影の現場における「待ち時間の長さ」に言及。衣装を整えメイクを施しても、スタッフや監督の準備が整うまでひたすら待ち続け、本番でも幾度ものテイクを重ねるプロセスがあることを詳述した。さらに、撮影以外の時間でも、脚本を覚える作業や役作りのための読書、メディアやファンへの対応など、見えない努力が積み重ねられているとし、「スターの人生を線とか面で想像していただきたい」と訴えた。
このように相手の人生を全行程で捉えれば、「どっちが良い悪いは言えなくなる」と茂木氏は語る。華やかなスポットライトが当たっている瞬間だけでなく、その前後の泥臭い時間まで含めて想像すれば、スポーツ選手や経営者であっても「そんなに楽でもないし、大変なことだけでもない」と理解でき、最終的には「お互い様だな」という境地に達すると説いた。
最後には、他人の人生の苦労や努力を含めた全体像を理解することで、嫉妬や羨望は消え、「じゃあ自分はこの人生を一生懸命生きよう」という活力につながると結論づけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
【茂木健一郎】鹿児島・高千穂を走る！馬との出会いや海音寺潮五郎の歌碑巡り
【茂木健一郎】「気持ちいいよ」幕張の海から谷津干潟へ！都市と自然を巡る絶景ランニング
茂木健一郎「ヒリヒリする感覚を持て」人生をフィギュアスケートに例え熱弁
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。