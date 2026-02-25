この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「他人の人生を、『点』ではなく、『線』や『面』で想像すると、結果として自分の人生を一生懸命生きようと思う。」と題した動画を公開。他人の成功や幸福を羨ましく感じる瞬間に対し、その背景にある過程や日常を含めた全体像を想像することで、自身の人生を前向きに捉え直す思考法を語った。



動画内で茂木氏は、多くの人が他人の人生の一場面だけを切り取って「羨ましい」「大変だ」と比較しがちであると指摘。その上で、特定の瞬間である「点」ではなく、時間の経過や広がりを含む「線」や「面」で相手の人生を想像することを推奨した。具体例として映画スターを挙げ、スクリーンで輝く姿を見て「いいな」と思うのは簡単だが、その裏には過酷な現実があると解説する。



茂木氏は、映画撮影の現場における「待ち時間の長さ」に言及。衣装を整えメイクを施しても、スタッフや監督の準備が整うまでひたすら待ち続け、本番でも幾度ものテイクを重ねるプロセスがあることを詳述した。さらに、撮影以外の時間でも、脚本を覚える作業や役作りのための読書、メディアやファンへの対応など、見えない努力が積み重ねられているとし、「スターの人生を線とか面で想像していただきたい」と訴えた。



このように相手の人生を全行程で捉えれば、「どっちが良い悪いは言えなくなる」と茂木氏は語る。華やかなスポットライトが当たっている瞬間だけでなく、その前後の泥臭い時間まで含めて想像すれば、スポーツ選手や経営者であっても「そんなに楽でもないし、大変なことだけでもない」と理解でき、最終的には「お互い様だな」という境地に達すると説いた。



最後には、他人の人生の苦労や努力を含めた全体像を理解することで、嫉妬や羨望は消え、「じゃあ自分はこの人生を一生懸命生きよう」という活力につながると結論づけた。