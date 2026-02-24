マネックスグループの松本大会長が、アメリカの富豪エプスタイン氏と過去に面会していたことについて、マネックス証券の公式サイトで公表しました。以下、全文です。

【映像】松本会長のつぶやき

「いわゆるエプスタイン・ファイルがアメリカ司法省（DOJ）から公開され、その中に私の名前もあるということで、日本語のX（旧ツイッター）にもいくつかのポストがあります。心配されたり、疑問に思われている方もいらっしゃると考え、経緯や状況などを網羅的に説明することとしました。

先ず、ジェフリー・エプスタイン（JE）とのメールのやり取りは、DOJから公表されている物が全てです。2つのやり取りがあり、ひとつ目は友人から紹介を受けた際のやり取り、ふたつ目は実際にNYで会った後のやり取りで、それぞれ全部で8通（内、私からの発信は4通、主にスケジュール調整）と5通（内、私からの発信は2通）になります。

友人から、金融にも詳しい人だからと紹介を受けたので、会って、話しました。ふたつ目のメールセットを見ていただくと分かるのですが、実際に話したのはモンテーニュやセネカの話など、哲学的な話がほとんどでした。この後、一切の接触は、メール以外も含めてありません。

面談前にGoogleでJEについてサーチしましたが、2018年6月の時点では、多くの記述はなく、2008年（面談時から10年前）に18ヶ月の禁固刑を受け、その後服役し、刑期を終え（若干短縮された模様）社会復帰した、という程度の内容だったと思います（現時点でのWikipediaからの情報から、2018年6月時点のものを推測しても、そうなります）。新しい事実が報道され、世間の注目を集めたのは2019年からです。

その時点で会わないという判断もあり得たと思いますが、2018年は、様々な状況と判断から、人生で一番多く、本当に様々な、幅広い人たちと会って世の中の情報を摂取することが、会社と自分を守ることに繋がるとも考えていた時期であり、会う判断をしたと思われます。

経緯は以上です。結果として会ったことは悔やまれますが、やましいことは一点もございません。今日はこのような内容で申し訳ありません。引き続き、社業に真剣に取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）