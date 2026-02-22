茂木健一郎「人生に“辞める”選択肢はない」北極星を目指す覚悟と誇り
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「北極星を目指して、気合いで進み続けよう。」と題した動画を公開。「気合い」という言葉の真の意味について、精神論にとどまらない実践的な視点で語った。
動画内で茂木氏は、一般的にイメージされる「大声を出す」「自分を鼓舞する」といった行為は大げさなものであり、本質的な「気合い」ではないと指摘する。茂木氏によれば、真の気合いとは「淡々とやること」であり、何があっても「やり続けること」だという。たとえ中断することがあっても、必ずまた元の場所に戻ってくる姿勢こそが重要だと説いた。
さらに茂木氏は、人生の選択についても言及。客観的に見て状況が厳しく、「ダメかもしれない」と思われる局面であっても、本人にとっては「前に進むという選択肢以外はない」と断言する。「辞めるということはない」とし、目標に向かってただひたすらに「ターミネーターのように進んでいく」ことこそが、揺るぎない強さであると定義した。
また、この考え方は個人の目標達成だけでなく、チームビルディングや人間関係にも通じると語る。茂木氏は「ごちゃごちゃ揺らぐなよ」と強い口調で訴え、友情や信頼関係があるならば、一時的な感情で動揺せずに継続すべきだと主張。「揺るぎない関係性」こそが信頼を育み、持続可能な絆を生むとした。状況に応じて方針転換（ピボット）する重要性は認めつつも、「本当に大切なことは揺らいではいけない」と釘を刺した。
最後には、自身の目指すべき不動の目標を「北極星」になぞらえ、「北極星を目指してやり続けよう。それが我々の誇りであり、ミッションステートメントだ」と力強く結んだ。
