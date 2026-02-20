人気ボカロP、“顔出し”にネットどよめき「初めてお顔を拝見した」「クソイケメンじゃん」
シンガー・ソングライター／ボカロPとして活動するsyudouが、19日放送のフジテレビ系『ミュージックジェネレーション』（後7：00〜後8：00）に出演。“顔出し”にネットがどよめいた。
【番組カット】バラエティー番組初の“顔出し”したsyudou
Adoの大ヒット曲『うっせぇわ』の作詞・作曲を担当したsyudou。現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）では、フジテレビドラマ主題歌を初担当するなど活躍中のアーティスト。
今回の特集はさまぁ〜ずお気に入りのテーマ「イントロで心つかまれる名曲」。syudouは、アーティストならではの独自の目線でイントロの魅力やこだわりポイントをたっぷり解説。丁寧な解説にさまぁ〜ずも「素敵な音楽番組になっちゃう」と笑っていた。
視聴者は「テレビにsyudouさんでとるやんけ!!!!!」「syudou普通にテレビに出るんだ」などどよめき。「初めてお顔を拝見した…イケメンだ…」「つーかsyudouクソイケメンじゃん、何だコイツ最高か？」といった反響が寄せられた。
