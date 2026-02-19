ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。話題となっている姿が生まれたキッカケについて明かしました。

その姿とは表彰式で見せた様子のこと。表彰台にあがる時には木原選手が三浦選手を持ち上げて乗せてあげ、表彰台を降りる際にも抱きかかえておろし、抱えたまま滑る姿が話題となっています。ともに表彰台にあがったジョージアとドイツのペアも驚いたような笑顔でこれを見守るなど、世界でも注目されています。

これまでも同様の姿を見せており、ファンの間でも“木原運送”と話題になっているこの様子。生まれたキッカケについて木原選手は「璃来ちゃんが変なところでこけてしまうので、ケガをしてほしくないなという思いがあって。ケガのリスクを減らすために始めました」と明かします。さらに「だんだん璃来ちゃんも気に入ってくれたみたいで、待ってくれるような感じになっています」と笑顔を見せました。

三浦選手も「自分で滑らなくていいから…(笑)」と笑顔。日頃から、小さな段差を下りる時に手を差し伸べてくれたり、階段を下りる際などにも首元付近を軽く持ってくれるという木原選手の振る舞いについても明かします。

木原選手は「気をつけないと璃来ちゃんはすぐ転んでしまうので。ケガをしないようにリンク外でも見守っています」と笑顔。団体戦の際にも、結果に驚いて転倒する三浦選手を抱き留める姿がありました。

(2月19日放送 日本テレビ『ZIP!』を再構成)