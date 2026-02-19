24時間お花見し放題！「BEB5軽井沢」のパブリックスペースが花々に包まれる「BEBフラワーテラス」新登場
「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする「BEB5軽井沢 by 星野リゾート(ベブ)」にて、2026年3月1日(日)から5月31日(日)までの間、24時間お花見し放題！パブリックスペースが花々に包まれる「BEBフラワーテラス」が新たに登場する。軽井沢の春の喜びを届けるため、24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」が、カラフルな花々に彩られたフォトジェニックな空間に。さらに、旅の思い出を持ち帰れる「一生枯れないモールフラワーづくり」と、あんこ細工で花びらを表現した「フラワーマフィン」も登場。春の軽井沢を遊び尽くせるイベントだ。
【写真】まるで本物の花がのっているかのようなフラワーマフィン
■背景
軽井沢は高原ならではの気候により、春の訪れとともに花々が一斉に芽吹き、街全体が華やぐ特別な季節を迎える。限られた期間だからこそ、その美しさや喜びはひときわ印象的で、明治以来育まれてきたガーデン文化とともに、多くの人を魅了してきた。そんな軽井沢ならではの春のときめきを、より身近に、より長く楽しんでほしいという思いから、本イベントが企画された。
■【特徴1】パブリックスペースTAMARIBAが花々に彩られたフォトジェニックな空間に
カラフルな花で彩られた「フラワーテラス」がパブリックスペース「TAMARIBA」に新登場。軽井沢のガーデンをイメージした、さまざまな色の花を使用することで、どこを切り取っても写真を撮りたくなる華やかで明るい空間を演出。24時間利用可能なパブリックスペースのため、朝食を食べたり、テイクアウトしたものを広げたり、夜にはお酒を楽しんだりと、時間帯を問わず思い思いに過ごせる。また、館内にはフラワーガーデンをイメージしたアロマディフューザーを設置し、視覚だけでなく香りからも、春の訪れを感じられる空間に。
場所：パブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」
時間：24時間
■【特徴2】旅の思い出を持ち帰ろう！一生枯れない「モールフラワーづくり」体験
旅の思い出を形にして持ち帰れる体験として、カラフルなモールで作る「モールフラワーづくり」を用意。モールをねじったり、まとめたりするだけで、かわいらしい花を簡単に作ることができ、初めての人でも楽しめる。完成したモールフラワーは、自宅に飾ったり、大切な人へのプレゼントにしたりと、旅の思い出を長く楽しめるアイテムだ。
料金：500円
時間：11時〜22時
■【特徴3】春のカフェタイムを彩る、花咲く「フラワーマフィン」
BEBカフェでは、見た目も華やかなオリジナルの「フラワーマフィン」を販売。紅茶マフィンの上に、淡いピンクや黄色のあんこで作った花を一つひとつ丁寧にあしらい、まるで花が咲いたような仕上がり。コーヒーや紅茶と合わせて、花々に包まれたTAMARIBAで春らしいカフェタイムを楽しもう。
場所：BEBカフェ
料金：1個500円
時間：15時〜22時
■「BEBフラワーテラス」について
期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)
場所：パブリックスペース「TAMARIBA」
料金：【モールフラワーづくり】500円【フラワーマフィン】500円
時間：【モールフラワーづくり】11時〜22時【フラワーマフィン】15時〜22時
対象：宿泊者
■「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」について
「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテル。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」がその象徴。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめる。
所在地：長野県軽井沢町星野
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
客室数：73室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、食事別)
アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分
■「BEB(ベブ)」とは？
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりもすてきに。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「おでかけ」に寄り添う。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■背景
軽井沢は高原ならではの気候により、春の訪れとともに花々が一斉に芽吹き、街全体が華やぐ特別な季節を迎える。限られた期間だからこそ、その美しさや喜びはひときわ印象的で、明治以来育まれてきたガーデン文化とともに、多くの人を魅了してきた。そんな軽井沢ならではの春のときめきを、より身近に、より長く楽しんでほしいという思いから、本イベントが企画された。
■【特徴1】パブリックスペースTAMARIBAが花々に彩られたフォトジェニックな空間に
カラフルな花で彩られた「フラワーテラス」がパブリックスペース「TAMARIBA」に新登場。軽井沢のガーデンをイメージした、さまざまな色の花を使用することで、どこを切り取っても写真を撮りたくなる華やかで明るい空間を演出。24時間利用可能なパブリックスペースのため、朝食を食べたり、テイクアウトしたものを広げたり、夜にはお酒を楽しんだりと、時間帯を問わず思い思いに過ごせる。また、館内にはフラワーガーデンをイメージしたアロマディフューザーを設置し、視覚だけでなく香りからも、春の訪れを感じられる空間に。
場所：パブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」
時間：24時間
■【特徴2】旅の思い出を持ち帰ろう！一生枯れない「モールフラワーづくり」体験
旅の思い出を形にして持ち帰れる体験として、カラフルなモールで作る「モールフラワーづくり」を用意。モールをねじったり、まとめたりするだけで、かわいらしい花を簡単に作ることができ、初めての人でも楽しめる。完成したモールフラワーは、自宅に飾ったり、大切な人へのプレゼントにしたりと、旅の思い出を長く楽しめるアイテムだ。
料金：500円
時間：11時〜22時
■【特徴3】春のカフェタイムを彩る、花咲く「フラワーマフィン」
BEBカフェでは、見た目も華やかなオリジナルの「フラワーマフィン」を販売。紅茶マフィンの上に、淡いピンクや黄色のあんこで作った花を一つひとつ丁寧にあしらい、まるで花が咲いたような仕上がり。コーヒーや紅茶と合わせて、花々に包まれたTAMARIBAで春らしいカフェタイムを楽しもう。
場所：BEBカフェ
料金：1個500円
時間：15時〜22時
■「BEBフラワーテラス」について
期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)
場所：パブリックスペース「TAMARIBA」
料金：【モールフラワーづくり】500円【フラワーマフィン】500円
時間：【モールフラワーづくり】11時〜22時【フラワーマフィン】15時〜22時
対象：宿泊者
■「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」について
「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテル。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」がその象徴。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめる。
所在地：長野県軽井沢町星野
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
客室数：73室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、食事別)
アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分
■「BEB(ベブ)」とは？
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりもすてきに。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「おでかけ」に寄り添う。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。