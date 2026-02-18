自分は大丈夫と過信…レッカー＆タクシー全滅“白銀の監獄”と化した箱根に「10時間足止め」現地ルポ

〈先週末の都心は春先のような暖かさに包まれていた。しかし、週中からは再び冬型の気圧配置となり、都心の最低気温は一桁前半が続くことになる。山間部では積雪の予報も出ており、「冬は終わった」と考えるのは時期尚早だ。本誌記者も今冬、準備の大切さを身をもって体験した――〉

突然、地面の感覚が消えた

〈極寒の箱根、凍結で事故多発。夜通し立ち往生も〉

都心でも雪が積もった２月８日。テレビ番組で、こんな見出しとともに箱根（神奈川県足柄下郡）の立ち往生映像を見た人も多いはずだ。その現場に、まさに本誌記者は巻き込まれていた。

前日の２月７日、記者は同僚と２人、急な取材のため箱根に向けて車を走らせていた。緊急の仕事だったためにノーマルタイヤのままだったが、正午を過ぎた時点では、まだ空は明るく、記者に焦りもなかった。

異変は彫刻の森美術館を過ぎ、小涌谷から元箱根へ向かう国道１号の山道で起きた。粉雪は瞬く間に大粒の雪へ変わり、路面を白く塗り替えていく。ハザードを焚き、ローギアで時速10km以下まで落とすが、狭い峠道で引き返す余地はない。

午後１時過ぎ、下り坂に差し掛かるや、前方に電柱に衝突してスタックした車が見えた。前を行く車が対向車線にはみ出すようにして迂回するなか、記者もかわそうとハンドルを切った瞬間だった――。タイヤのグリップは限界を超え、ハンドルからは地面の感覚が消えた。ブレーキを踏み込むもABS（アンチロック・ブレーキ・システム）が作動するだけで車体は止まらない。そのままゆっくりとスタック車まで滑っていき、接触してやっと止まった。

急いでスタック車に駆け寄ってお詫びをしたが、40代の男性ドライバーに怒る気配はない。彼もまた自身の事故処理に追われており、この状況では不可抗力だと諦めきった様子だった。

よく見ると、坂道にはハザードを焚いたスタック車が散乱していた。周囲ではパトカーが別の事故処理にあたっていた。警察官は「ノーマルタイヤでのこれ以上の走行は危険だ」と警告し、レッカー移動を強く勧めた。あわせて、レッカー車には同乗できないため、自力でタクシーなどを呼んで下山するよう通告された。

対策不足が招いた「当然の結果」

ここから本当の「遭難」が始まった。保険会社、JAF、地元の整備工場へ手当たり次第に電話をかけるも、どこも「本日中の到着は約束できない」という反応だった。タクシー会社も全滅。雪山で孤立無援となった。

途方に暮れていた時、あるレッカー業者から連絡が入った。深夜になるが現場へ来てくれるという。この約束だけを頼りに車内で待機するしかない。スマホを開くと、SNSには〈乙女峠でスリップ事故多発〉〈芦ノ湖スカイライン、チェーン規制〉などの情報が溢れていた。記者がいる芦ノ湖西岸エリアだけでなく、箱根の山全体が機能不全に陥っていた。

だが、なぜこれほどの事態に陥ったのか。その原因は、大雪そのものというよりも記者を含めたドライバーの「装備への無知」にあったといえる。雪道運転のリスクに詳しい交通事故鑑定人は、ノーマルタイヤで突っ込む危険性をこう解説する。

「『自分だけは大丈夫』という正常性バイアスが一番の敵です。箱根のような山間部では、都心が晴れていても路面温度は氷点下の場合があります。夏タイヤ（ノーマルタイヤ）のゴムは低温で硬化し、プラスチックのように滑りやすくなる。この状態で坂道を下るのは、氷の上を革靴で全力疾走するのと同じ。ブレーキなど利くはずがありません」

さらに、今回の「レッカーが来ない」という事態も、構造的な必然だったと指摘する。

「大雪警報が出ると、JAFやロードサービスへの要請は通常の数十倍に膨れ上がります。優先されるのは『人命に関わる事故』であり、単なるスタックや自走不能は後回しにされる。つまり、『何かあっても呼べばなんとかなる』という考え自体が甘いのです。

冬の箱根に行くなら、スタッドレス装着はマナー以前の『生存条件』。それを怠れば、今回のように自分だけでなく、後続車や物流まですべて巻き込む加害者になることを自覚すべきです」

専門家の言葉通り、記者は「加害者」として、ただ車内で震え続けるしかなかった。

10時間かけてやっと脱出

日が落ちると、気温は氷点下を割り込んだ。ガソリンは暖房を使い続けたことで走行可能距離が25kmになるまで減少した。ガス欠による暖房停止は命に関わる。同僚を車に残して雪道を歩くと、数百メートル先に明かりのついたガソリンスタンドを発見した。店主に給油が可能か確認を取り、除雪車が通り過ぎた直後を見計らって慎重に車を移動させ、なんとか満タンにすることができた。

ガソリンスタンドを探している間に記者がぶつかったスタック車はレッカーされたのか、現場から消えていた。それどころか、警察なども姿を消していた。どうやら迫りくる夜を前に撤退したようだ。

一刻も早く脱出したいが、レッカーが来ても人間を運ぶ「足」を確保できなければ、結局は雪山に閉じ込められたままだ。地元のタクシー会社には断られているため、頼みの綱の配車アプリしかない。何度検索をかけるも、長い待機時間の末、「車両が見つかりませんでした」と表示されるだけ。それでもリロードを繰り返し、夜10時過ぎに奇跡的に１台のタクシーを手配することができた。

夜11時、レッカー車が到着し、車がフックで吊り上げられていく。ほぼ同時に現れたタクシーへ身を沈めた時、事故発生からすでに10時間が経過していた。

後日、ニュース映像を見た時、他人事とは思えなかった。画面に映る「車内で一夜を明かす人々」は、一歩間違えば自分たちの姿だったからだ。実際、記者が脱出した翌８日から９日にかけて、箱根はさらなる地獄と化していた。積雪は20cmを超え、気温はマイナス10℃まで低下。芦ノ湖周辺では坂道で登れなくなったトラックや乗用車が続出し、近隣の伊東市では約450人が車内で一夜を明かした。

テレビでは電柱に食い込む車や、24時間以上動けないドライバーの姿が報じられ、箱根全山で1300世帯が断水するインフラ崩壊も起きていた。記者の事故は、この大混乱の「序章」に過ぎなかったのだ。

今回の混乱の最大の原因は、天気予報の予測を誤り、ノーマルタイヤで山に入った記者の過失にある。公助も自助も、限界を超えれば機能しなくなる。正しい準備を行うことは、自分を守るためだけでなく、インフラを麻痺させないための最低限の義務だと痛感した。