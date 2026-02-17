この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「仕事だからって殴られていいわけじゃない！」介護士が訴える“暴力”の実態と放置される現場の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護福祉士のはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜ“介護職が殴られる”はニュースにならないのか？」と題した動画を公開。介護現場で職員が利用者から受ける暴力が問題視されにくい現状に、自身の経験を交えながら警鐘を鳴らした。



動画の冒頭、はたつん氏は視聴者から寄せられた「なぜ介護職員が暴力を受けてもニュースにならないのか」という疑問を紹介。自身も利用者から殴られたり、突き飛ばされたりした経験があると明かし、「痛いし、怖いし、正直心は削られます」と、決して軽視できない問題だと語った。その上で、介護職は利用者の病状を理解し、声掛けや環境づくりに配慮するなど、暴力を防ぐために様々な努力をしていると説明。そのため、利用者個人を「責めたいわけじゃない」と強調した。



はたつん氏が本当に問題視するのは、暴力が起きたことそのものよりも、その後の対応である。「職員が暴力を受けた時、明確なルールありますか？」と問いかけ、多くの現場で「仕方ないよね」という言葉で片付けられ、明確な対応策が講じられないままになっていないかと指摘。暴力は他の利用者を巻き込む二次災害に繋がる危険性もあるとし、現場の頑張りや経験値だけで乗り切る現状に疑問を呈した。



介護職への暴力がニュースになりにくい理由として、はたつん氏は「ケアを受ける側を守る存在という前提」や「仕事の一部だと思われている」といった風潮を挙げる。しかし、「仕事だからって殴られていいという理由にはならない」と断言。利用者を守ると同時に「介護職の事も守られる仕事であってほしい」と訴えた。最後に、この問題を感情論で終わらせるのではなく、「『仕組み』の問題として考えてほしい」と提言。組織として職員をどう守るのか、ルールとしてどう対応するのかを曖昧にすべきではないと述べ、議論の必要性を訴えた。