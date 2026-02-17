ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。銀メダルを獲得したのはジョージアペア。ジョージア駐日大使は自国の2人を称賛するとともに、りくりゅうの三浦との交流で生まれた「家宝」も明かした。

りくりゅうとハイレベルな戦いを演じ、銀メダルに輝いたのはアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組。冬季五輪のメダル獲得はジョージア史上初の快挙だった。

ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使は自身のXで「メテベルきたーーー！！！ 歴史的快挙です。おめでとうございます」と感激しながら祝福。さらに、別の投稿で「りくりゅうペア優勝おめでとうございます。東京で撮ったこの写真は家宝です」とし、1枚の写真を公開した。それはレジャバ大使と愛息、そして三浦と撮影した3ショット写真だった。東京で行われたNHK杯を訪れた際のものとみられる。

投稿には「ジョージアもおめでとうございます」という祝福とともに、三浦との写真には「羨ましい！」との声も寄せられた。



