月額0円＆契約不要の「カーWi-Fi」！プリペイドという選択肢
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル」が、「【契約不要】置くだけで車がWi-Fi化｜月額0円のカーWi-Fiをガチ検証！」と題した動画を公開。
月額料金0円、契約・解約手続きが一切不要という画期的なカーWi-Fiルーター「KEIYO AN-S117」をレビューした。
動画で紹介されたのは、日本のカーアクセサリーメーカーKEIYOが販売する車載対応Wi-Fiルーター「AN-S117」。
ミツル氏は、本製品の最大の特徴として「月額無料、契約不要、解約も返却も不要」という手軽さを挙げる。
これは、必要なデータ容量を都度購入するプリペイド式の料金体系によるもので、本体購入時には10GB分のデータ通信が付属しているため、開封したその日からすぐに利用開始できるという。
さらに、本製品はバッテリーを内蔵しない「バッテリーレス」設計である点も大きなメリットだ。ミツル氏は、これにより夏場の高温になりがちな車内に置きっぱなしにしても、バッテリーの熱膨張や劣化、火災のリスクを心配する必要がないと解説。
実際に、-20℃から60℃までの過酷な環境に耐えうる設計となっている。
通信の安定性については、「まさに走るWi-Fi基地」と表現。
その理由は、大手4キャリア（ドコモ、au、ソフトバンク、楽天）の中から、その場で最も強い電波を自動で選択して接続する「マルチキャリア機能（クラウドSIM）」を搭載しているためだ。
これにより、トンネルの出入り口やビル街など、電波が不安定になりやすい場所でも、最適な回線に自動で切り替わり、快適な通信環境を維持できるとしている。
ミツル氏は、本製品を「月額の固定費を減らしたい人」や「手軽に車内をWi-Fi化したい人」にとって「ドストライクのアイテム」と高く評価。
従来の月額制ポケットWi-Fiやスマートフォンのテザリングとは一線を画す、新しい通信スタイルの選択肢として、その利便性を強調した。
月額料金0円、契約・解約手続きが一切不要という画期的なカーWi-Fiルーター「KEIYO AN-S117」をレビューした。
動画で紹介されたのは、日本のカーアクセサリーメーカーKEIYOが販売する車載対応Wi-Fiルーター「AN-S117」。
ミツル氏は、本製品の最大の特徴として「月額無料、契約不要、解約も返却も不要」という手軽さを挙げる。
これは、必要なデータ容量を都度購入するプリペイド式の料金体系によるもので、本体購入時には10GB分のデータ通信が付属しているため、開封したその日からすぐに利用開始できるという。
さらに、本製品はバッテリーを内蔵しない「バッテリーレス」設計である点も大きなメリットだ。ミツル氏は、これにより夏場の高温になりがちな車内に置きっぱなしにしても、バッテリーの熱膨張や劣化、火災のリスクを心配する必要がないと解説。
実際に、-20℃から60℃までの過酷な環境に耐えうる設計となっている。
通信の安定性については、「まさに走るWi-Fi基地」と表現。
その理由は、大手4キャリア（ドコモ、au、ソフトバンク、楽天）の中から、その場で最も強い電波を自動で選択して接続する「マルチキャリア機能（クラウドSIM）」を搭載しているためだ。
これにより、トンネルの出入り口やビル街など、電波が不安定になりやすい場所でも、最適な回線に自動で切り替わり、快適な通信環境を維持できるとしている。
ミツル氏は、本製品を「月額の固定費を減らしたい人」や「手軽に車内をWi-Fi化したい人」にとって「ドストライクのアイテム」と高く評価。
従来の月額制ポケットWi-Fiやスマートフォンのテザリングとは一線を画す、新しい通信スタイルの選択肢として、その利便性を強調した。
YouTubeの動画内容
関連記事
「僕のLINE、11GBも使ってました」スマホの容量不足、犯人はLINEかも。不要なデータを安全に消して空き容量を激増させる方法
「マジで米なくなるんじゃないかな」米農家の平均年齢68歳の現実…10年後、農業は残るのか？
「生活道路の法定速度は30キロに」2026年からの新ルール、知らずに走ると“一発免停”のリスク
チャンネル情報
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！