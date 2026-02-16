この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル」が、「【契約不要】置くだけで車がWi-Fi化｜月額0円のカーWi-Fiをガチ検証！」と題した動画を公開。



月額料金0円、契約・解約手続きが一切不要という画期的なカーWi-Fiルーター「KEIYO AN-S117」をレビューした。



動画で紹介されたのは、日本のカーアクセサリーメーカーKEIYOが販売する車載対応Wi-Fiルーター「AN-S117」。

ミツル氏は、本製品の最大の特徴として「月額無料、契約不要、解約も返却も不要」という手軽さを挙げる。



これは、必要なデータ容量を都度購入するプリペイド式の料金体系によるもので、本体購入時には10GB分のデータ通信が付属しているため、開封したその日からすぐに利用開始できるという。



さらに、本製品はバッテリーを内蔵しない「バッテリーレス」設計である点も大きなメリットだ。ミツル氏は、これにより夏場の高温になりがちな車内に置きっぱなしにしても、バッテリーの熱膨張や劣化、火災のリスクを心配する必要がないと解説。

実際に、-20℃から60℃までの過酷な環境に耐えうる設計となっている。



通信の安定性については、「まさに走るWi-Fi基地」と表現。

その理由は、大手4キャリア（ドコモ、au、ソフトバンク、楽天）の中から、その場で最も強い電波を自動で選択して接続する「マルチキャリア機能（クラウドSIM）」を搭載しているためだ。



これにより、トンネルの出入り口やビル街など、電波が不安定になりやすい場所でも、最適な回線に自動で切り替わり、快適な通信環境を維持できるとしている。



ミツル氏は、本製品を「月額の固定費を減らしたい人」や「手軽に車内をWi-Fi化したい人」にとって「ドストライクのアイテム」と高く評価。

従来の月額制ポケットWi-Fiやスマートフォンのテザリングとは一線を画す、新しい通信スタイルの選択肢として、その利便性を強調した。