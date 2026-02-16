アメリカのピンボールメーカーであるStern Pinballが、株式会社ポケモンと共同で新型ピンボールマシンの「Pokémon by Stern Pinball」を発表しました。

30周年を迎えたポケットモンスターとコラボレーションした新型ピンボールマシン「Pokémon by Stern Pinball」が発表されました。Pokémon by Stern Pinballではポケモンを捕まえたり、ライバルと戦ったり、ポケモンをトレーニングしたりすることが可能です。Pokémon by Stern Pinballがどんなピンボールマシンになっているのかは、以下の動画で一発でわかります。

Pokémon by Stern Pinball Game Trailer

Pokémon by Stern Pinballの筐体は以下の通り。アニメ「ポケットモンスター」のイラストが使われています。



盤面はこんな感じ。モンスターボールやロケット団が乗るニャースの気球、ピカチュウの巨大なギミックが目を引きます。



盤面上部には巨大ディスプレイ。



盤面の全体像が以下。



ボールを打ち出すのに使うレバーはマスターボールをモチーフとしています。



銀色の玉がゴロゴロ



レバーをカチャカチャ



ニャースの気球はアップで見るとこんな感じ。



ピカチュウのそばにはピンボールが転がることができるレールが用意されていました。



モンスターボールの下部にはピンボールが入ることができる穴。



ポケモンゲットチャレンジ



無事キャタピーをゲットすることに成功。捕まえたポケモンは、Stern PinballのアカウントであるInsider Connectedと連携することで、コレクションとしてアプリで閲覧することができます。



ニャースの気球が爆発してスーパージャックポット発生。



Pokémon by Stern Pinballの販売価格は通常モデルであるプロエディションが6999ドル(約110万円)、一部のギミックや盤面の機構が豪華になったプレミアムエディションが9699ドル(約150万円)です。

