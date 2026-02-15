コンビニ「チーズケーキ」食べ比べ！セブン・ローソン・ファミマで味わいの方向性に違いを発見《実食レポ》

コンビニ各社では、複数種類のチーズケーキが販売されています。

今回はコンビニ大手3社（セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート）の「チーズケーキ」を食べ比べ。総重量や味わいの違いなど、検証しています。

総重量はセブン-イレブンが一歩リード

カップを含めたチーズケーキの総重量を測定したところ、最も重いのはセブン-イレブンの69g、次いでファミリーマートの64g、ローソンの61gでした。僅差ではありますが、セブン-イレブンがわずかに重量でリードしています。

セブン-イレブン「とろ生食感チーズケーキ」291円（税込）実食レポ

クリームをたっぷり加え、濃厚ながら口どけのよい食感が特長のチーズケーキです。底にはザクザクとしたクッキー生地が敷かれています。

1包装あたり229kcal・たんぱく質3.0g・脂質17.9g・炭水化物14.1g・食塩相当量0.26ｇです。

表面は白く、とてもやわらかめです。形が崩れやすいので、持ち運び時に注意してください。

口あたりはねっとりとしており、濃厚なチーズの旨味がしっかり感じられます。ねっとり感はありながらも、後に引かないとろ生の食感も同時に楽しめます。また、土台となっているクッキー生地はザクザクとした食感で、甘さが強調されすぎていないため、チーズの味わいのアクセントとしてバランスが良いですね。

ネットでは「どちらかといえばねっとりしている気がする」「芳醇なチーズ風味が最高」といった声が上がっています。

ローソン「生ベイクドチーズケーキ」286円（税込）実食レポ

ベイクドなのに中はとろけるような口あたりで、濃厚ながらもふんわりとした食感が楽しめるチーズケーキです。

1包装あたり196kcal・たんぱく質3.9g・脂質14.8g・炭水化物11.9g・食塩相当量0.19ｇです。

表面には焼き色がつき、やや固そうに見えますが、実際にお皿に移そうとすると崩れそうになり、意外と柔らかい印象を受けました。

見た目とは裏腹に、口あたりはなめらかです。チーズ部分にはバニラペーストが加えられており、チーズの味わいだけでなく、バニラの華やかな風味も感じられます。今回実食した3品の中では、最も甘みが強い印象です。

ネット上では「口あたりが軽やか」や「甘めなのでブラックコーヒーとの相性が良い」といった意見が出ています。

ファミリーマート「【関東】バスク風チーズケーキ」270円（税込）実食レポ

関東圏のファミリーマートでのみ販売されている、こんがり焼き色とクリームチーズの風味が楽しめるバスク風チーズケーキです（静岡県の一部店舗では取り扱いなし）。

1包装あたり190kcal・たんぱく質4.0g・脂質11.5g・炭水化物17.6g・食塩相当量0.39ｇです。

表面が真っ黒に焦げており、「まさにバスク風チーズケーキ」といった見た目です。一昔前にバスク風チーズケーキが流行した際、表面が真っ黒なチーズケーキが多く並んでいたことを思い出し、とても懐かしい印象を受けました。

食感はもったりとしており、余韻が残ります。気になる真っ黒な焦げ目はほとんど存在感がなく、あくまで見た目が「バスク風チーズケーキ」になっている程度です。ほどよい酸味と濃厚なチーズ感が心地よい一品です。

ネット上では「少しねっとり滑らかでおいしい」や「酸味はおとなしめ」といった感想が見られます。

チーズ感を重視したい場合はセブン-イレブン「とろ生食感チーズケーキ」がおすすめ

コンビニ各社で販売されているチーズケーキは、味わいや食感の方向性がそれぞれ少しずつ異なり、どれも個性が光ります。

ローソンの「とろ生食感チーズケーキ」は、チーズだけでなくバニラの甘みも感じられるのが印象的です。一方、ファミリーマートの「【関東】バスク風チーズケーキ」は、ややもったりとした食感に加え、表面の焦げ感でバスク風をほんのり感じさせ、ほどよい酸味とチーズ感を楽しめます。

セブン-イレブンの「とろ生食感チーズケーキ」は、濃厚なチーズでなめらかな口あたり。土台のクッキー生地も良いアクセントになっており、チーズ感をしっかり味わいたい人に特におすすめです。

みなさんもぜひ、お気に入りのコンビニのチーズケーキを味わってみてくださいね。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。