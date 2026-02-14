フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。自身にとって五輪通算4個目のメダルで、日本フィギュア最多となった。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金、佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。イリア・マリニン（米国）は8位だった。

鍵山が4分間の演技に全てを込めた。2006年トリノ五輪を制した荒川静香さんと同じ「トゥーランドット」。イタリアオペラの傑作に乗って、熱く舞った。

冒頭の4回転サルコーでバランスを崩すと、構成を上げて挑んだ4回転フリップは転倒。その後も4回転トーループの着氷が乱れたが、演技を締めくくると大歓声を浴びた。スコアが出てメダルが決まっても笑みはなかった。

10日（日本時間11日）のショートプログラムはトリプルアクセルが乱れたが103.07点をマーク。首位のマリニンと5.09点差で、運命のフリーを迎えていた。

頂点には届かなかったが、2022年北京の団体＆個人の銀、今大会の団体銀と合わせてメダルは通算4個に。日本フィギュアで史上最多となり、ミラノのリンクに新たな1ページを刻んだ。



